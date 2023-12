Тайните на Савската царица: Митове, загадки и нейното вълнуващо наследство (ВИДЕО)

Р азказите за Савската царица са вплетена в митологиите на различни култури. Спомената в еврейската Библия, Тората, Библията и Корана, тя е вплетена и в етиопския, персийския и арабския фолклор. Забележително е, че Савската царица предизвикала цар Соломон с енигматични гатанки, разпалвайки интерпретации за нейния интелект.

Историите се различават - някои я представят като мъдра и обърната към юдаизма, докато други я описват като почитаща слънцето царица, която се съпротивлявала на ислямската вяра. Местоположението на нейното кралство остава историческа загадка. Някои я свързват с Аксум в Етиопия или Саба в Йемен, но доказателствата все още убягват на учените.

Теориите за нейния произход са също толкова разнообразни, вариращи от това, че била етиопска кралица до това, че била джин или дъщеря на китайски владетел. Известна под различни имена като Bilqīs, Makeda или Nicaula, тя надхвърля културните и ролеви рамки, описвана по всякакви начини - от богиня до философска кралица. Но нейното най-трайно наследство се състои в това, че е предполагаемата майка на етиопската нация, както е описано подробно в Кебра Нагаст (традиционна етиопска хроника, на мъртвия език геез, съществуваща поне от 7 века ).

The story of the Queen of Sheba appears in Christian, Jewish, & Muslim tradition, as well as in Turkish & Persian paintings, Kabbalistic treatises, & in medieval Christian works. She is powerful, exotic, mysterious, &, depending on who you ask, had very hairy legs.



