Каменната глава от Гватемала, която историята иска да забрави

П реди повече от половин век, дълбоко в джунглите на Гватемала била открита гигантска каменна глава. Лицето имало фини черти, тънки устни и голям нос и било насочено към небето. Имало кавказки черти, които не съответстват на нито една от предиспанските раси на Америка. Откритието бързо привлякло вниманието, но също толкова бързо се плъзнало измежду страниците на забравената история.

Новината за откритието се появила за първи път, когато д-р Оскар Рафаел Падила Лара, доктор по философия, адвокат и нотариус, получил снимка на главата през 1987 г. заедно с описание, че снимката е направена през 50-те години на миналия век от собственика на земята, където е намерена главата и че се намира „някъде в джунглата на Гватемала“.

