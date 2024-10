Киану Рийвс дебютира като професионален автомобилен състезател (СНИМКИ)

К иану Рийвс натиска педала на своята кариера на професионален автомобилен състезател.

Този уикенд актьорът от „Матрицата“ участва в Toyota GR Cup, любителска състезателна серия за автомобилни ентусиасти и начинаещи състезатели, на легендарната писта Indianapolis Motor Speedway.

В полето от 33 състезатели Рийвс завършва на 25-о място в съботното състезание 1 и на 24-о място в неделното състезание 2.

В един момент в събота Рийвс се завърта в тревата малко повече от средата на 45-минутното състезание. Рийвс избегна сблъсък и не пострада. След това той отново се включи в състезанието.

Рийвс управляваше автомобил № 92 BRZRKR, препратка към графичния му роман „The Book of Elsewhere“, който той написа заедно с Чайна Миевил. Романът беше издаден през юли и е част от поредицата комикси BRZRKR на Рийвс, първата от които той издаде през 2021 г.

Негов съотборник по време на събитието в събота беше звездата от „Pude Perfect” Коди Джоунс.

През 2009 г. звездата от „Скорост“ се състезава и спечели състезанието за знаменитости на Toyota Grand Prix в Лонг Бийч.

