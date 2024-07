"Мисля за смъртта всеки ден": Киану Рийвс с признание

М ного от нас избягват да мислят за смъртта, но не и Киану Рийвс.

„Аз съм на 59 години, така че мисля за смъртта всеки ден“, разкрива холивудската звезда.

"Но това не е нещо лошо. Трябва да сме благодарни за всеки един дъх, който поемаме и за всеки един ден, който сме тук", споделя още Рийвс.

От BCC News се свързват със звездата от „Матрицата“, за да го попитат за неговите размисли върху живота и смъртта, а поводът е първият му роман.

Keanu Reeves: I think about death all the time https://t.co/MPAFp1yH0E — BBC News (World) (@BBCWorld) July 22, 2024

The Book of Elsewhere (Книгата на другото място- буквален превод от англ.ез.- бел.ред.), написана в сътрудничество с британската авторка на научна фантастика Чайна Миевил, разказва за безсмъртен воин, който иска да може да умре.

„Аз не съм написал романа. Чайна написа романа“, категоричен е Киану Рийвс.

Но Миевил твърди, че „това е твърде далеч“, и добавя: „Романът нямаше да съществува в този вид без много внимателна и обмислена работа с Киану“.

Централният герой в сюжета е известен само като „Б“. С дългата си тъмна коса "Б" има физическа прилика с Рийвс.

А когато книгата излиза за първи път, някои фенове изтъкват и някои тематични прилики между двамата, включително трудния личен живот.

Рийвс е загубил няколко души, които е обичал в живота си, включително приятелката си, мъртвородената им дъщеря и най-добрия си приятел.

Но дотук може би свършват приликите.

"Б" е на 80 000 години, полусмъртен и полубог. Той също така има „проклятие на насилието“, което изглежда напълно различно от Рийвс.

Актьорът, който е известен с нежния си, мек характер, често е описван като най-приятния човек в Холивуд.

От друга страна, "Б" е човек, който може да „пробие гърдите на хората и да им откъсне ръцете, да им откъсне главите“, според Рийвс.

keanu reeves reading a book while walking down the street pic.twitter.com/GobZg1Kw2H — keanu doing things (@keanuthings) April 22, 2018

И така, откъде идва това насилие?

„Мисля, че това е повлияно от някои от екшън филмите, които съм правил“, казва Рийвс, който е участвал и във франчайзите „Скорост“ и „Джон Уик“.

Когато романът излезе, отзивите за него бяха много положителни, така че Рийвс и Миевил се надяват да повторят този успех.

В „Трептящ мит“ Калъм Петри му дава седем от 10 звезди, като пише, че е „приятен“, но и „малко по-кървав, отколкото съм свикнал в много комикси“.

Джъстин Харисън в AIPT Comics му дава 9,5 звезди, като го оценява като „отличен“ и „интригуващ“, като същевременно предупреждава читателите за насилието, което е изобразено в него.

Няма съмнение, че тази книга е изпълнена с насилие. В началните ѝ страници се описва стрелба, последвана от „тежката кървава работа по почистването“.

Попитахме Рийвс за многократно обсъжданата връзка между насилието на екрана и в книгите и в реалния свят.

„Надявам се, че ако прочетат романа, няма да излязат и да започнат да късат ръцете на хората и да им режат главите. Защото в нея има и любовна история. Но ако я прочетат, се надявам, че може би ще успеят да намерят любовта, ако я нямат“, каза той.

Миевил се противопостави и на това, че има връзка между изобразеното насилие и реалното насилие.

„Доста се дразня от начина, по който се поставя този въпрос. Това е толкова ясен вид културно обвинение. Мисля, че идеята да се разглеждат видеоигрите, филмите и т.н. е просто начин да се оправдаят хората, които наистина печелят от насилието“, каза той.

Създавайки цял фантастичен свят, се чудите дали Рийвс не се опитва да избяга от реалността.

„Може би в крайна сметка фантазията за изграждане на друг свят носи някакъв вид комфорт“, признава той.

