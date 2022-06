Киану Рийвс и Алексндра Грант - все така влюбени и щастливи

К иану Рийвс и Александра Грант са една от най-мистичните звездни двойки. Те държат връзката си далеч от блясъка и камерите, позволявайки на околните да ги зърнат заедно изключително рядко. Особено показващи чувствата си.

Изключително затворената двойка се появи публично за първи път от три години насам на годишната MOCA Gala през уикенда.

Двойката се държа непринудено по време на церемонията: Рийвс носеше тъмносин костюм с вратовръзка на райета, а неговата половинка - червена рокля с каишки, съчетана със златен миниатюрен съединител.

Източник: iStock/Getty images

Актьорът от "Матрицата" и Грант се появиха за първи път в публичното пространство в края на 2019 г. на гала вечерта "Филм и изкуство" в Окръжния музей на Лос Анджелис - където също бяха заснети как се държат за ръце.

Всъщност обаче се оказва, че те са се срещали много преди това. Киану и Александра били приятели от повече от десетилетие, като работели заедно по редица проекти, като книгата на Киану от 2011 г. "Ода на щастието" и "Сенки" от 2016 г.

Източник: iStock/Getty images

Според приятелка на Грант, актрисата Дженифър Тили, дуетът вече се е срещал от "няколко години", когато дебютира на червения килим.

"Спомням си, че преди около година и половина Александра каза: "Киану Рийвс ми е гадже", а аз бях: "Чакай. Какво? Какво? Какво?",

това разказала Дженифър пред Page Six в началото на 2020 г.

Оттогава двойката не е споделяла твърде много информация за връзката си, макар че Грант признава, че вниманието, което е получила, когато отношенията им са станали публично достояние, е било "очарователно".

Keanu Reeves and girlfriend Alexandra Grant step out for rare public date night https://t.co/hdbxT44B7t pic.twitter.com/DVqdfry4rb

— Yahoo Entertainment (@YahooEnt) June 8, 2022

"Мисля, че всеки един човек, когото познавах, ми се обади през първата седмица на ноември, и това беше очарователно", казва Грант на писателя Луис Уайз за последиците от решението личните им отношения да станат публични. "Но въпросът, който си задавам през цялото това време, е: Каква е възможността всичко това да е за добро?"

През декември Рийвс заяви в шоуто на Дрю Баримор, че макар да "не е боец", би се борил за едно нещо: "Ако не се бориш за любовта си, каква любов имаш?"

Въпреки че Рийвс и Грант не са обявили плановете си да преминат на следващо ниво в отношенията си, изглежда, че двойката е избрала дълъгосрочните отношения, което натъжава вече три години всички верни почитателки на звездата от "Матрицата".