Киану Рийвс счупил капачката на коляното си

А ктьорът Азис Ансари най-накрая разгада мистерията зад нуждата на Киану Рийвс от патерици в края на януари.

По време на изказването си на CinemaCon 2024 в Лас Вегас, 41-годишният Ансари разкри, че 59-годишният му колега актьор е счупил капачката на коляното си на снимачната площадка на филма "Good Fortune".

"Около, не знам, 15 дни след началото на снимките с мен, аз му казах: "Хей, просто отиди да се освежиш в гримьорната си за 15 минути". И той се спъна в един килим и извика: "Ааа, коляното ми", казва Ансари.

Рийвс и Ансари, който е и сценарист и режисьор на предстоящия филм, изпълняват главните роли заедно със Сет Роугън и Кеке Палмър.

Ансари каза, че Рийвс е бил "такъв войник" след контузията, като отбеляза, че "той все още снима всичко, с изключение на някои сцени, в които трябвало да танцува салса".

