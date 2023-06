Кендъл Дженър разголи гърдите си на яхта (СНИМКИ)

27-годишният модел позира за секси видео и фотосесия на палубата на яхта, докато беше във Франция, облечена в малка черна мини рокля на David Koma ($1515) с прозрачна мрежеста горна част само с две червени флорални апликации, които покриваха гърдите ѝ.

Тя завърши секси визията с червен шал и обувки на ток Bottega Veneta.

Напоследък Дженър не се страхува да разшири границите с облеклото си, като е носила напълно прозрачни горнища на няколко пъти, включително на срещи с новия си любим Bad Bunny. Новата двойка излезе миналия месец за две последователни срещи в съвпадащи тоалети, включително съгласувани ботуши от змийска кожа по време на мач на Лейкърс и изцяло черни кожени облекла за вечеря в популярен ресторант.

