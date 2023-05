Изобилие от цветя, перли и букле: Звездите на Met Gala 2023 (СНИМКИ)

К амелии и перли ала Карл Лагерфелд украсиха бала на музея „Метрополитън“ в Ню Йорк.

Попзвездата Риана се появи последна на червения килим в понеделник вечерта, обгърната в бели камелии върху сако с рокля с дълъг шлейф, а актьорът Джеръми Поуп (“Отхвърлен”) се разходи в 10-метров плащ, украсен с лика на Карл Лагерфелд. Бляскавото светско събитие отразиха всички световни информационни агенции и големи електронни медии.

Тазгодишният бал на „Метрополитън“ бе тематично изцяло посветен на покойния легендарен моден дизайнер Карл Лагерфелд. В духа на самия Лагерфелд (той рядко идваше навреме) Риана и нейният тоалет на Валентино фокусираха почти изцяло вниманието, като изключим партньора ѝ рапъра A$AP Rocky, който носеше червена тартанова пола върху обсипани с кристали джинси със собствен шлейф. Двамата се появиха на събитието доста след всички останали. На шията на певицата блестеше къса огърлица „Булгари“ от култивирани перли Акоя и диаманти във формата на бисери.

Rihanna at The Met #MetGala2023 #MetGala pic.twitter.com/04EjwJiWsI

Много от присъстващите около 400 души бяха избрали винтидж облекла от модните къщи, в които Лагерфелд е работил по време на над 60-годишната си кариера. Eлегантността обаче не беше изцяло отличителен белег на събитието. Джаред Лето беше облечен като Шупет, любимата пухкава котка на покойния дизайнер. Американският рапър Лил Нас Екс беше дегизиран изцяло като котка, покрита с кристали от „Пат Макграт“ и „Диор Мен“.

Рапърът Бед Бъни се появи със закъснение в снежнобяло от главата до петите с дълга пелерина, също украсена с камелии - мотив на Коко Шанел, прегърнат от Лагерфелд. Карди Би първоначално се появи в розов тоалет, а след това премина към изцяло черна бална рокля, с камелии, естествено.

„Дрескодът на галавечерта беше в чест на Карл и гостите определено се постараха“, каза Алисън Кон, заместник моден редактор на сп. „Харпърс базар“. „Те се съобразиха с многобройните „запазени марки“, които Карл Лагерфелд създаде през своята над шестдесетгодишна кариера“, добави тя.

Много от тях използваха букле материя (костюмът от Том Браун на Теяна Тейлър и тоалетът с безопасна игла на Ан Хатауей от „Версаче“). С камелии бяха украсени и Емили Блънт в блуза на Майкъл Корс и Адут Акеч в рокля на Каролина Херера.

ANNE HATHAWAY AT THE #MetGala2023 pic.twitter.com/079ToqNaY7

Дуа Липа се разходи в бяла бална рокля „Шанел“ от архива на модната къща, а Никол Кидман избра визия, която самият Лагерфелд е направил за нея преди 20 години.

Имаше и някои бомби: Серена Уилямс носеше тоалет на „Гучи“, когато обяви, че е бременна с второто си дете.

Дуа Липа, една от домакините на бала, носеше платинена огърлица с диамант на „Тифани“ от над 200 карата. Тя нарече роклята си в кремав цвят, дело на „Шанел“ от 1992 г., „много, много специална“. Клаудия Шифър направи дебют на нов модел рокля с подходяща шапка към нея.

Никол Кидман каза, че именно Лагерфелд е запалил модната ѝ искра. Актрисата носеше бледорозова рокля, създадена от Лагерфелд за рекламата на „Шанел No. 5“, в която тя участваше. Дрехата е украсена с 3 000 сребърни кристала за видеоклипа, режисиран от Баз Лурман.

Междувременно Ким Кардашиян беше с многобройни перлени огърлици върху тоалета си на „Скиапарели“.

Мнозина от присъстващите смятаха Лагерфелд за свой личен приятел или бяха работили с него в „Шанел“, „Фенди“, „Клое“, „Балмен“ или в някоя от другите модни къщи, където той е творил.

Много от гостите носеха черно – любимия цвят на Лагерфелд, в който той непрестанно се обличаше и комбинираше с бяло. В това съчетание бе костюмът на Кристен Стюарт с изрязано бяло сако. А Кара Делевин почете стария си приятел Лагерфелд с разкроена бяла риза, къса отпред с шлейф отзад. Ризите с волани бяха сред любимите на Лагерфелд.

Класическите цветове не бяха за Вайола Дейвис. Тя се разходи в зашеметяваща неоноворозова рокля без презрамки с дълги пера в корсажа.

Джиджи Хадид носеше „Живанши“ в черно с пера, падаща талия и прозрачен шлейф от тюл. Изработката на роклята е отнела повече от 300 часа. Кендъл Дженър също беше в черно блестящо трико с дълги ръкави, чиито части се удвояват като шлейф. Тя бе обута във високи черни ботуши, всичко с любезното съдействие на Марк Джейкъбс. Високата бяла яка на Дженър беше намигване към тези, носени от Лагерфелд. Косата ѝ беше прибрана на висока конска опашка.

Рита Ора също беше в черно - зашеметяваща прозрачна визия от Прабал Гурунг. Тя беше от копринен тюл с корсетни детайли и секси драпировки от шифон. Едното рамо беше спуснато.

Марго Роби бе облечена в черна рокля на „Шанел“ от 1993 г., която навремето Синди Крауфорд за първи път представи на модния подиум. Роби каза, че е последният посланик на „Шанел“, който е бил избран лично от Лагерфелд.

Миналата година галавечерта, която се провежда само с покани, донесе 17,4 млн. долара на Института за костюми към музея „Метрополитън“ - отдел, който се самофинансира и чийто бюджет зависи от успеха на събитието. Тази година цената за участие се повиши на 300 000 долара за маса и 50 000 долара за единичен билет.

Гостите от света на модата, киното, музиката, театъра, спорта, технологиите и социалните медии бяха помолени да се облекат „в чест на Карл“ от организаторката на галавечерта Ана Уинтур - главна редакторка на сп. „Вог“ и близка приятелка на Лагерфелд, която за пръв път подписва договор за събитието през 1995 г. и поема ръководството през 1999 г.

Halle Bailey in a custom Gucci sequin-embroidered gown and ruffle coat captured moments before the Met Gala. #MetGala #MetGala2023 #HalleBailey pic.twitter.com/KKe6PKuKWk