Меган с първа изява след скандала, Кейт и Уилям също се появиха

П ринц Уилям и херцогиня Кейт се появиха заедно за първи път след скандала с желанието на Меган и Хари да се оттеглят от ролята си на висши членове на британското кралско семейство

Херцозите на Кейбридж изглеждаха щастливи по време на първата си съвместна поява за годината.

Уилям и Кейт посетиха английския град Брадфорд.

Кралската двойка посети азиатска верига ресторанти, където двамата сами си направиха млечни шейкове. Уилям и Кейт посетиха и детски център.

Херцогинята на Съсекс също се изяви.

Съпругата на британския принц Хари Меган Маркъл се появи за пръв път публично във Ванкувър, след като двойката обяви намерението си да се оттегли от ангажиментите си в британското кралско семейство, съобщи Франс прес.

"Вижте с кого пихме чай днес", написаха на страницата си във Фейсбук активистките от женския център "Даунтаун истсайд", благотворителна организация в помощ на жени и деца в затруднение във Ванкувър.

Публикацията е съпроводена със снимка, на която активистки в центъра позират с херцогинята на Съсекс в неформална атмосфера.

"Тя просто искаше да се запознае с нашата асоциация", каза директорката на центъра Кейт Гибсън пред обществената телевизия Си Би Си. Гибсън уточни, че посещението било организирано бързо, след като в понеделник в центъра получили "мистериозен" имейл от асистент на Меган Маркъл, който питал дали херцогинята на Съсекс може да посети организацията. "Много е земна, фантастична е", каза Гибсън за Меган Маркъл.

Принц Хари и Меган прекараха шестседмична зимна ваканция за коледните и новогодишни празници във Ванкувър и три дни, след като се завърнаха в Лондон, обявиха плановете си за бъдещето. Веднага след това Меган Маркъл се върна в Канада, за да бъде със сина си Арчи.

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7