След Брекзит Великобритания се готви за Мегзит 

В одеща тема за британските издания беше неочакваната новина, че британският принц Хари и неговата съпруга Меган имат намерение да се откажат от ролята си на висши членове на британското кралско семейство и да станат финансово независими, продължавайки обаче да поддържат кралицата.

Младото семейство обяви това вчера и Бъкингамският дворец публикува в отговор кратко изявление. Това решение обаче изненада кралското семейство, отбелязват изданията.

Кралицата Елизабет Втора е разочарована от решението на принц Хари да се откаже от пълномощията си, пише британският в. "Таймс".

Разочарованието на кралицата било още по-голямо, защото принцът и съпругата му са обявили намеренията си, без да говорят за това предварително с Бъкингамският дворец.

#Megxit was trending after Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex, announced they would be stepping back from their roles as senior members of the British royal family and begin working towards financial independence https://t.co/jKaRO9QrdY