Принц Уилям разкри мнението си за драмата с Хари и Меган

П ринц Уилям разкри своите надежди, че кралското семейство ще бъде отново единно в бъдеще и сподели съжалението си, че вече не са един отбор.

Според "Sunday Times" херцогът на Кеймбридж е казал на свой приятел, че изпитва скръб, че той и принц Хари вече са "отделни единици", надявайки се, че в бъдеще все още могат да бъдат заедно.

След Брекзит Великобритания се готви за Мегзит

"През целия си живот съм прегръщал брат си, а сега не мога да го правя повече; ние сме отделни единици", каза той.

"Съжалявам за това. Всичко, което можем да направим и всичко, което мога да направя, е да опитаме и да се надяваме, че ще дойде моментът, когато всички ще четем от една и съща страница. Искам всички да играят в отбора".

Коментарът дойде на фона на информацията, че кралицата е призовала принцовете Чарлз, Уилям и Хари на семейна среща в Сандрингам, за да премахнат различията си.

Кралицата с ултиматум: Сделка за „Мегзит” до 72 часа

Меган Маркъл също ще се присъедини към членовете на семейството чрез конферентен разговор от Канада, където отпътува в петък.

