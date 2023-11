„Мюзе д'оранжри“ показва връзката между художника Модиляни и търговеца Гийом

И зложба на Амедео Модиляни в Париж се фокусира върху връзката на художника с търговеца на изкуство Пол Гийом, съобщава „Монд“.

Изложбата в „Мюзе д'оранжри“ може да бъде посетена до 15 януари 2024 г. Представени са 22 картини, 8 скулптури, фотографии, архиви. Документите показват как се развива професионалната връзка между художника Модиляни (1884-1920) и един начинаещ търговец на изкуство - Пол Гийом (1891-1934).

Модиляни и Гийом се запознават благодарение на поета Макс Жакоб. „Модиляни обичаше и ценеше поезията“, спомня си Пол Гийом по-късно.

🇫🇷 The Musée de l'Orangerie in PARIS📍 will debut an exhibition about Modigliani, entitled "Amedeo Modigliani. A painter and his dealer" on September 20!



Modigliani is the subject of Johnny's next directorial feature film #MODI, currently in production in Hungary.#JohnnyDepp https://t.co/3gBiPagWTK