Изгубена картина на Артемизия Джентилески е открита в кралската колекция

К артина на италианската художничка Артемизия Джентилески от 17-и век беше открита в Кралската колекция в замъка Уиндзор във Великобритания, след като е била погрешно приписана на друг художник преди поне два века, съобщи ДПА.

Смята се, че произведението, озаглавено „Сузана и старейшините“, е било поръчано от съпругата на Чарлз Първи - Хенриета Мария от Франция, докато тя се е подготвяла за раждане.

A painting in the Royal Collection that was one of the brownest and most heavily overpainted curators had ever seen has been identified as a lost work by Artemisia Gentileschi — considered the greatest female artist of her generation https://t.co/jshOJkuF8F