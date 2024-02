"Каролина Ерера" показа изчистени тоалети на Седмицата на модата в Ню Йорк

М одната къща "Каролина Ерера" си постави за цел да подчертае силната страна и издръжливостта на клиентките си на ревюто, което представи по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Тоалетите с прецизни и изчистени силуети показват откритостта и целенасочеността на съвременната жена. Воланите, придобивайки ново архитектурно измерение, добавят драматичен стил на облеклата.

