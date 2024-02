Седмицата на модата в Ню Йорк: Кристиан Сириано представи колекция, вдъхновена от "Дюн"

К ристиан Сириано представи колекция, повлияна от поредицата "Дюн" на Седмицата на модата в Ню Йорк, съобщи АП. Блясък и земни тонове напомняха на залез в Сахара.

Рокли с дълбоки деколтета, плътно обгръщащи тялото, медни отблясъци, кадифе и дантела, оранжев тюл присъстваха в колекцията. Сириано показа 60 модела на вечерни и коктейлни рокли в "Плаза", както и мъжки сака в земни цветове. Роклите тип русалка бяха в нежни цветове, а костюмите - в черно.

Кристиан Сириано е фен на поредицата 'Дюн", а звездата от поредицата Зендая носи често негови модели. Актьорът Тимъти Шаламе също се е появявал в негови дрехи, макар и рядко.

"Дюн 2" се очаква в кината на 1 март.

Не знаех, че новият филм излиза точно сега, това е страхотно съвпадение, коментира Сириано.

Дизайнерът показа и минирокли в златно и червено. На първия ред на ревюто седеше актрисата Алиша Силвърстоун, също в червена рокля. До нея бяха още Джей Смит-Камерън, Ашли Симпсън, София Буш, Мелани Лински.

