"Фенди" отдаде почит на Карл Лагерфелд с футуристична колекция, представена в Париж

"Фенди" предложи хипнотизираща смесица от минималистичен футуризъм и почит към легендарния Карл Лагерфелд с наближаването на края на Седмицата на висшата мода в Париж, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

В публиката бяха звезди като Зендая и Рийз Уидърспун, за да видят как творческият директор Ким Джоунс представи запомняща се футуристична колекция, която не само отдава почит на миналото, но и прегръща мисълта за бъдещето.

"Мислех си за футуризма на Карл Лагерфелд", казва той за колекция, в която се преплитат лекота, структура и емоция.

И все пак, избягвайки от екзотичните кожи и пера от епохата на Лагерфелд, които бързо излизат от мода, Ким Джоунс се фокусира върху човешката форма - всяка дреха подчертава, а не засенчва притежателя си.

Ревюто бе открито с нов силует, наподобяващ кутия, с прецизни геометрични шарки. Роклите със строги, минималистични подгъви, бяха украсени с мъниста - изтънчена еволюция от миналото на марката, свързано с кожи. Подобни на пера ресни се появиха като нов вид кожа - вероятно, за да привлекат вниманието на по-етично настроените потребители на висшата мода. Джоунс сякаш иска да каже, че визията му за бъдещето на "Фенди" е в деликатния хуманизъм, а не в животинските кожи, отбелязва Асошиейтед прес.

Майсторството на ателиетата на "Фенди" пролича във всяко изделие, демонстрирайки изящество в бродерията, шева и обработката на материите.

Творенията, макар и да повтарят величието на висшата мода, бяха съвременни в изпълнението си. Джоунс спазва правилата на базираната в Рим модна къща, като същевременно смело навлиза в по-малко пищно и по-изтънчено бъдеще.

