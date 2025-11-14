Нови милионни оферти за Карлос Насар: Ще напусне ли България?

С агата около Карлос Насар продължава с пълна сила, а бъдещето на един от най-ярките таланти в световните щанги остава неясно. Все още няма окончателен отговор дали българският щангист ще продължи да се състезава за България или ще приеме предложението на друга страна, която му гарантира отлични условия и сериозна финансова подкрепа, пише Gong.bg.

Карлос Насар: Замислям се да напусна България

По информация от спортните среди към момента няколко държави са готови да осигурят на Насар „празен лист“ – оферти на стойност милиони, съпроводени с индивидуални програми, инфраструктура от най-високо ниво и пълен контрол върху подготовката му.

Участието на Карлос Насар като специален гост на Азиатските младежки игри в Бахрейн допълнително разпали спекулациите, че точно тази държава може да се превърне в негов нов спортен дом. Присъствието му там не беше официално обяснено като част от преговори, но според наблюдатели жестът показва сериозни намерения от страна на домакините.

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

Междувременно в България темата предизвиква все по-широк обществен отзвук. Фенове, треньори и спортни специалисти настояват държавата и федерацията да направят необходимото, за да задържат един от най-големите таланти в историята на българските щанги.

Окончателното решение за бъдещето на Карлос Насар се очаква в началото на 2026 година — дата, която може да се окаже повратна за кариерата му и за имиджа на българския спорт.