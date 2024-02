Кание Уест отново шокира: Покри цялото си лице с черна маска (СНИМКИ)

К ание Уест се опита - и не успя - да бъде инкогнито на професионален футболен мач във вторник.

46-годишният рапър бе забелязан да покрива цялото си лице с черна маска, докато гледа мача в Милано със съпругата си Бианка Ченсори. Той съчета маската си с черно яке с качулка, която носеше през главата си.

