Само по дъждобран: Кание Уест и съпругата му със странно облекло в Лос Анджелис

Б ианка Ченсори и Кание Уест никога не пропускат възможност да измислят необичайни тоалети, с които да предизвикат интерес. Този път дръзката двойка се разходи из Лос Анджелис в понеделник, носейки дъждобрани - без нищо отдолу.

46-годишният рапър и 29-годишната му съпруга бяха заснети да се разхождат през паркинга на Century City Mall, облечени с дълги дъждобрани въпреки, че нямаше дъжд.

Kanye West steps out with wife Bianca Censori wearing a Balenciaga raincoat - just one day after ex-wife Kim Kardashian is named as brand ambassador of the controversial fashion house https://t.co/aQV6HgVQE9