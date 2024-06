Забелязано е НЛО да лети по тъмната страна на Луната

Д ва неидентифицирани летящи обекта са били „забелязани“ над тъмната страна на Луната, твърди потребител на социалните мрежи.

(Във видеото може да научите повече за: НЛО - секретни кадри на НАСА)

На кадри, публикувани в TikTok миналата седмица, очевидно се виждат поне два бели обекта, които се носят над Луната.

Видеоклипът в TikTok, публикуван от потребителя Лари Лоо, е озаглавен „Какъв е този обект близо до Луната?“ и има над 4,6 млн. харесвания и 100 000 коментара.

