"Аномално поведение“: Правителството на САЩ публикува нови кадри с НЛО

П равителството на САЩ публикува нова порция кадри, снимки на неидентифицирани летящи обекти (НЛО) по целия свят.

Разпространявайки кадрите, Службата за разрешаване на аномалии на Пентагона (AARO) заяви, че не е открила доказателства, че всяко разследване на НЛО – известно още като неидентифицирани аномални феномени (UAP) – е „потвърдило, че всяко наблюдение на UAP представлява извънземна технология“.

“Изследователските усилия, на всички нива на класификация, заключиха, че повечето наблюдения са обикновени обекти и явления и са резултат от погрешна идентификация“, предава IFL Science.

Сред публикуваните кадри обаче имаше видеоклипове на явления, които AARO не е в състояние да обясни напълно.

"Unresolved": US Government Releases Fresh Batch Of UFO Footage To The Public | IFLScience https://t.co/zJiS8BDDlj