Пентагона: Няма доказателства за извънземни посетители на Земята

Ш ирокообхватен преглед на Пентагона на десетилетията правителствени разследвания на наблюдения на НЛО не откри доказателства, че някое от тях е било с извънземен произход, и също така не откри данни, че правителството на САЩ или частни компании някога са притежавали извънземна технология, която е била разработена тайно.

Нередактираният документ от 63 страници е първият от очакваните два тома на Службата за разрешаване на аномалии във всички области на Министерството на отбраната, в които се разглежда и анализира информацията, събрана от правителството на САЩ за наблюдения на НЛО, съобщи "Вашингтон пост".

В доклада се посочва, че службата не е открила доказателства, че някое правителствено разследване, академично изследване или официална група за преглед са потвърдили, че някое наблюдение на НЛО "представлява извънземна технология".

"Всички усилия за разследване, на всички нива на класификация, стигнаха до заключението, че в повечето случай става дума за обикновени обекти и явления в резултат от неправилна идентификация", се казва в доклада.

В него се разглеждат и твърденията, че правителствени и частни компании "разработват обратно инженерство на извънземни технологии" и ги крият, като се отбелязва, че "няма емпирични доказателства за твърденията" и че "твърденията, включващи конкретни хора, известни места на технологични тестове и документи, за които се твърди, че участват в или са свързани с обратното инженерство на извънземни технологии, са неточни".

В документа е включено обобщение на всяко голямо правителствено разследване на инциденти с НЛО в САЩ, датиращо от 1945 г. далеч след добре известния проект "Синя книга", и включва някои от тях, чието съществуване е разсекретено за първи път.

Една от тези нови технологии, които са били погрешно идентифицирани през 50-те години на ХХ век, е секретният тогава и новоразработен шпионски самолет U-2, който е летял на височина 60 000 фута (над 18 км.) по време, когато повечето самолети са летели на едва 20 000 фута (6 км.). Полетите му на голяма височина и отражението на слънцето в определени точки на хоризонта "биха осветили U2", се казва в доклада.

U2 е сред десетките и нови самолетни и космически технологии, изброени в прегледа, които може да са били погрешно идентифицирани като извънземна технология.

Пентагонът разкри също, че правителството някога е обмисляло програма за възстановяване и обратно инженерство на извънземни космически кораби, ако такива бъдат заловени - усилие, което така и не се е осъществило, но е подхранило конспиративните теории.

