Мистериозно огнено кълбо се разпада в небето над Русия (ВИДЕО)

В небето над Южна Русия е забелязано да се разпада загадъчно огнено кълбо, показват видеоклипове, споделени от местни жители в сряда.

Кадри, показващи неизвестния летящ обект, бяха споделени в социалните мрежи от жители на няколко региона, включително Ставрополския край, Карачаево-Черкезката република, Краснодарския край и Република Калмикия. Руската държавна информационна агенция РИА Новости съобщи, че някои жители смятат, че става въпрос за падащ метеорит или комета, докато други казват, че според тях са видели сателит или "вражески обект".

