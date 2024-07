Какво се случи със знамената и предметите, които бяха оставени на Луната?

Д а държиш под око знамената на Луната е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Въпреки че би било доста невероятно, ако някой възрастен човек може просто да грабне телескоп и да погледне, това за съжаление не е възможно.

Както астрофотографът Робърт Рийвс обяснява във видеоклип, „Луната е на около четвърт милион мили. Най-малките обекти на Луната, които могат да се видят с всеки земен телескоп, дори и с най-големия изследователски телескоп, са само малко под една миля в диаметър."

„Тъй като флаговете, оставени на Луната от астронавтите на "Аполо", са широки само около 1,2 метра, за съжаление те са хиляди пъти по-малки от това, което можем да забележим от Земята“, продължава той. „Дори мощният космически телескоп "Хъбъл" не може да види флаговете.“

