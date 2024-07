На Луната времето тече по-бързо и сега знаем защо

О ткакто преди 52 години астронавти за последен път напуснаха лунната повърхност, времето минава неусетно. В сравнение с нас, земляните, Луната е копняла за нашето завръщане малко по-дълго - с около 1,1 секунди.

Това не звучи много, както и 57-те милионни части (0,0000575) от секундата, с които времето на Луната се забързва в сравнение с това на нашата планета всеки ден.

Но този важен резултат от ново проучване на учени от НАСА може да се окаже решаващ за синхронизирането на навигационните системи, когато американската космическа агенция стартира дългоочакваните си мисии с екипаж до Луната и отвъд нея.

Time Ticks Faster on The Moon. Now We Know Precisely How Much. : ScienceAlert

