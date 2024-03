Какво представлява "гниенето в леглото" и опасно ли е?

А ко досега не сте чували термина "гниене в леглото", може да ви бъде простено, ако предположите, че става дума за описание на неподходяща декорацията или за детайл от особено ужасен случай на сериен убиец. Ако сте го чували, има голяма вероятност да смятате, че има нещо общо с депресията или че е просто най-новото извинение за мързела на поколението Z.

Но ако попитате някои от тези, които са избрали да го практикуват, те биха могли да отговорят, че това е чудесен ритуал за грижа за себе си. Хората, които практикуват техниката казват, че всички ние бихме могли да се възползваме от малко мързелуване в леглото.

