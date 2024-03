1780 $, за да прекарате нощта в „Пашкул“: Хотелите вече залагат на сънния туризъм

Д а спиш, може би да сънуваш. Или ако не сънувате, поне да се чувствате леко отпочинали на следващия ден, особено по време на почивка. Прекалено много ли е да искаме подобно преживяване?

За много хора, отговорът е да. Съединените щати са уморени, според Националната фондация за сън, Центровете за контрол и превенция на заболяванията и Националните институти по здравеопазване и има връзка между лошия сън и депресията, установи проучването на N.S.F. за 2023 г. Sleep in America.

В света на хотелиерството това е една бизнес възможност. Докладът на Hilton за тенденциите за 2024 г. разкри, че основната причина хората да пътуват в момента е почивката и презареждането.

„Хотелите, попаднали в схватка с Airbnb, започнаха да проучват начини, по които да се конкурират, като предлагат услуги и удобства около основната цел на хотелския престой: спокоен нощен сън“, каза Чекитан Дев, изтъкнат професор в университета Корнел Нолан Училище по хотелиерска администрация.

„По-ранната парадигма на ваканцията беше, че сънят е най-скучното нещо, което можете да правите, докато сте на почивка“, каза Каушик Вардхараджан, доцент в Училището по хотелиерска администрация на Бостънския университет. „Едва през последните 10 години ние като общество започнахме да говорим за важността на съня от гледна точка на здравето и уелнеса.“ Сега, допълни той, добрата нощна почивка не е просто предимство на хотелите; това е „цяла бързо развиваща се индустрия“.

От легла с изкуствен интелект до хипнотерапевти на повикване, днешният туризъм за сън е както се казва старо куче с нови трикове. „Това е около седмият или осмият път, когато това се появява като тема“ от средата на 80-те години на миналия век, каза Бьорн Хансън, помощник-професор в Центъра по хотелиерство Джонатан М. Тиш в Нюйоркския университет. Още преди това луксозните хотели представили предимствата на по-добрия сън, като добавили повече възглавници през 60-те години. Последвали други удобства - затъмняващи завеси, машини с бял шум и др.

В днешно време хотелите отиват далеч отвъд тези основи за по-качествен сън, за да уловят бизнес нишата, която се заформя. Ето какво правят някои.

Смарт легла

Подобно на Westin Heavenly Bed, които експертите посочват като важна промяна в индустрията, когато били представени през 1999 г., Bryte иска да бъде следващият разрушител на хотелските матраци.

Според Люк Кели, главен изпълнителен директор на Bryte, матракът с изкуствен интелект за $6 299, който може да се свърже със смартфон, е единственото легло с активна система за освобождаване на напрежението, което се регулира, докато мърдате, за да оптимизира дълбокия сън.

Ритрийти и други програми

В Carillon, където е отседнала г-жа Бемис, всичките 150 апартамента на хотела ($695 за една спалня, $995 за две спални) разполагат с легла Bryte. Но може би още по-интригуваща е схемата за сън с пет процедури на спа центъра ($99 на процедура), която използва, наред с други неща, инфрачервена светлина, електромагнитни честоти, солни плувки и вибрации. Новият четиринощен Sleep Well Retreat на курорта ($2,598) включва всичко по-горе, плюс масаж за насърчаване на съня и достъп до термална хидротерапевтични процедури, които включва билкова сауна, дъждовна стая и шезлонги, затоплени от лъчиста топлина.

„Пашкул“

Отпускането на ума е често срещана тема в туризма за сън, но начинът, по който всеки се опитва да постигне това, е различен. Г-жа Галас каза, че спалните в Park Hyatt са като „пашкули“ далеч от жилищното пространство, което означава, че можете да затворите зоната за спане и да я направите тъмна и уютна. Британските хотели Zedwell, рядко изгодно място, разполагат с малки, слабо осветени „пашкули“ (от по 112 британски лири, или около $142, за един човек) с никакво разсейване от прозорци до стената, без телевизори, без телефони и всъщност, което за определен тип хора, които страдат от безсъние може да предизвика повече безпокойство, вместо по-малко.

Ставаш много сънлив

Този месец, за да съвпадне със Седмицата за информираност за съня на N.S.F. (от 10 до 16 март), Mandarin Oriental ще започне партньорство с хипнотерапевта Малминдър Гил в имота на Хайд Парк в Лондон. Започвайки на цена от £500, гостите могат да видят госпожица Гил в СПА центъра за консултация и сеанс за сън, съобразен с конкретните им проблеми със съня, като г-ца Гил дори препоръчва оптимално време и ред на хранене. Ще има и опция за частна сесия до леглото, по време на която, ако всичко е наред, гостите ще заспят за през нощта.

Royal Sonesta Benjamin New York има подобна програма, наречена Rest & Renew, управлявана от Ребека Робинс, съавтор на „Сън за успех! Всичко, което трябва да знаете за съня, но сте твърде уморени, за да попитате“.

А хотелите Hyatt в Нова Зеландия и Австралия вече включват програмата Sleep at Hyatt, с Нанси Х. Ротщайн, известна още като посланик на съня. За $49,50 гостите могат да добавят Sleep Ritual Pack (соли за вана, маска за очи, чай, рол-он за ароматерапия с пулсова точка).

