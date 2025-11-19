Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

О кръжна прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем 36-годишен мъж за опит за убийство. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам допълват, че обвиняемият е направил опит умишлено да умъртви друг мъж., на 46 г., като му нанесъл удар с остър предмет в областта на главата и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, съобщава кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Установено е, че 36-годишният А.А. и Т.Х. били съседи. Те ползвали общо електричество за домовете си. А.А. бил разрешил на съседа си да прекара кабел и да захранва дома си от неговия електромер срещу такса.

На 16 ноември двамата се скарали, като причината била, че Т.Х. не плащал редовно. Няколко часа по-късно А.А. нанесъл удар с твърд предмет – длето, по главата на Т.Х., който бил откаран в болницата с тежка черепно-мозъчна травма.

Обвиняемият А.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

БТА припомня, че инцидентът стана в неделя вечерта в старозагорския квартал „Лозенец“. По случая бяха задържани жена на 39 години и мъж на 42 години.