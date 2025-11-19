Вулканът "Семеру" изхвърли 5,6 км пепел: Индонезия е в максимална степен на тревога

З аради изригване на вулкана Семеру в Индонезия националната служба по вулканология обяви максимална степен на тревога за най-високия връх на остров Ява, предаде Ройтерс.
VolcanoVision: Mount Semeru in East Java, Indonesia has erupted again!— John Cremeans (@JohnCremeansX) November 19, 2025
📡 What We Know: Mount Semeru in East Java, Indonesia, erupted dramatically today, sending ash plumes into the sky and prompting evacuations. Authorities are closely monitoring the situation as safety… pic.twitter.com/1gPJfOhwjU
Според агенцията, вулканът е изхвърлил стълб от пепел на височина 5,6 километра. Жителите са предупредени да не се приближават на по-малко от 2,5 километра от кратера заради опасност от нови изригвания и свлачища.
❗️🌋🇮🇩 - On November 19, 2025, Indonesia's most active volcano erupted multiple times, including a powerful event around 4:00 PM local time that sent a dense ash column soaring up to 2,000 meters (about 6,562 feet) above the summit and triggered hot pyroclastic flows (awan panas)… pic.twitter.com/57FghU7W10— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 19, 2025
Семеру, с надморска височина над 3600 метра, е един от 130-те действащи вулкана в Индонезия. Страната се намира в района на т. нар. Тихоокеански огнен пръстен, където се наблюдава висока сеизмична активност.
ジャワ島東部スメル火山で11月19日17時30分JST頃から18時30分JST頃にかけて溶岩ローブ崩落によると推測される複数回の規模の大きい火砕流が発生しました。— 塩井宏幸 (@HiroyukiShioi) November 19, 2025
YouTube afarTV配信 Live Now: 24/7 Erupting Semeru Volcano in Java, Indonesia in 4K Ultra HD (CAM A)より… pic.twitter.com/aipZ4gqbyJ