Свят

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Кое е единственото нещо, за което легендарният Армани съжалява, разкрива Financial Times в последното му интервю

5 септември 2025, 10:51
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски
Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия
Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ
УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва
Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп
Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

С дълбока скръб светът се сбогува с легендата в модата – Джорджо Армани, който почина на 91 години.

Милано, градът, който той превърна в столица на елегантността, обяви понеделник за ден на траур, а камерна, но граждански значима церемония ще увенчае житейския му път с погребение в понеделник.

При това – в града, който вдъхновяваше и който той облагородяваше.

След себе си Giorgio Armani оставя не просто облекла, а цял свят, изграден от стил, визия и неизменно човешко докосване. И точно в този ден на траур, оставаме със сърца, благодарни за красотата, която той ни дари.

Характерният белег на Джорджо Армани е контролът.

На 91 години той остава не само креативен директор, но и главен изпълнителен директор и единствен собственик на компанията, която основа преди 50 години. Бих казал модна къща, но днес Armani е далеч повече от това. Да, тя прави дрехи – и то много: от ръчно изработени висша мода тоалети за наградите „Оскар“ (Armani Privé), през характерните си релаксирани костюми (Giorgio и, за по-малко заможните, Emporio), чак до дънки и тениски за младите. Има също козметика, интериорни изделия и хотели, шоколад и ресторанти, дори подразделение за цветя – Armani/Fiori – където самата природа се подчинява на изискванията на Армани в изчистени и строго контролирани композиции в стил икебана. Той дори продава вазите. 

Това пише Александър Фюри за Financial Times, припомняйки последното интервю с Джорджо Армани:

„Най-голямата ми слабост е, че контролирам всичко“, признава Армани.

Източник: Getty Images

Наскоро показа рядка слабост в тази броня: отсъства от трите модни шоута, които организира през юни и юли, заради заболяване. Все още се възстановява у дома, преди планираните тържества за 50-годишнината, които ще се проведат по време на Миланската седмица на модата в края на септември. Там той ще представи изложба в Пинакотеката ди Брѐра – първата в тази почтена галерия, посветена на модата. Удобното е, че музеят се намира точно срещу апартамента му в центъра на Милано. Дори отдалеч той поддържа желязна хватка.

„Наблюдавах всеки аспект от шоуто дистанционно чрез видеовръзка – от пробите до последователността и грима“, казва той.

„Всичко, което ще видите, е направено под мое ръководство и с моето одобрение.“

Дори е звънял по телефона, за да се скара на персонала за късния старт на дефилето Emporio Armani. Това е показателно за силата, която сам признава като най-голяма:

„Способността да вярвам в идеите си и решителността – понякога инатът – да ги реализирам.“

Източник: Getty Images

Началото и възходът

Джорджо Армани е повече от име на сако или, за мнозина, име върху бутилка парфюм. Роден е в Пиаченца, на около 60 км югоизточно от Милано. Баща му е бил счетоводител в транспортна фирма и го е насочил към медицина – нещо, което вероятно обяснява хирургичната прецизност и безупречната чистота на стила му. Работил е като байер в универсалния магазин La Rinascente в Милано, след което става дизайнер на мъжко облекло за Нино Черути. През 1975 г. основава собствена компания с 10 000 долара начален капитал в офис по-малък от сегашната му баня.

„Целта ми в началото беше да наложа визията си и да обличам хората“, казва той.

„В известен смисъл и днес идеята е същата.“

Любимата му дизайнерка е била Габриел Шанел – и стилът на Армани има сходно въздействие върху поколенията. Той облече жените в костюми, които бяха толкова революционни, колкото и тези на Шанел, създавайки уверено облекло, което подпомогна социалната революция на работещата жена през 80-те. Същевременно той „отпусна“ мъжката мода, деконструирайки традиционното шивачество по начин, който повлия на всеки костюм по света.

Източник: Getty Images

Империя и за какво съжалява

Armani е натрупала милиарди: нетните приходи през 2024 г. са 2,3 млрд. евро.

„Не знам дали думата „работохолик“ е точна, но усилената работа със сигурност е съществена за успеха“, казва той.

„Единственото ми съжаление е, че прекарах твърде много време в работа и твърде малко с приятели и семейство.

Армани е сред първите дизайнери, които осъзнават значението на обличането на холивудски звезди и на публичността от това. През 1988 г. открива офис за обличане на ВИП персони в Лос Анджелис – десетилетие преди конкурентите да разберат силата на звездните препоръки. Но той не е просто доставчик за червения килим, а и сътрудник: костюмира повече от 200 филма за пет десетилетия, включително „Американско жиголо“ (1980), „Недосегаемите“ (1987), „Добри момчета“ (1990) и „Вълкът от Уолстрийт“ (2013). Мартин Скорсезе дори режисира късометражен документален филм „Made in Milan“, посветен на творческите му процеси.

Източник: Getty Images

Стил отвъд модата

За режисьорите дрехите на Армани са ценни с тяхната вечност, отвъд бързопроменливата мода. Самият той казва: „Макар мисленето ми да е далеч от хаотичната променливост на модата, не обичам да бъда наричан „анти-мода“. За мен стилът надделява над мимолетните тенденции.“

Марковите му изделия днес се търсят и на пазара за винтидж. „Ако нещо, което създадох преди 50 години, все още се цени от хора, които тогава дори не са били родени, това е най-голямата награда“, казва той.

Наследство и бъдеще

Като вероятно най-възрастния работещ дизайнер в света, Армани ръководи многопластова империя. Въпросът за наследяването е неизбежен.

„Плановете ми за приемственост се състоят в постепенен преход на отговорностите към най-близките ми хора – като Лео Дел’Орко, членовете на семейството ми и целия екип“, споделя той. Дел’Орко, ръководител на мъжкия дизайн, вече се появи на сцената в края на две от дефилетата. „Искам преходът да е органичен, а не момент на разрив.“

Анализатори твърдят, че марката ще надживее създателя си, както Chanel или Dior.

Но въпросът остава – кой би могъл да наследи визията му?

Тя е толкова цялостна и лична, че трудно може да бъде повторена. „Първоначалната ми цел беше да обличам хората, но постепенно преминах и към други сфери, защото исках да предложа на онези, които влизат в света на Armani, уникално изживяване. Създадох начин на живот, който бих определил като естествена изтънченост, в който нищо не е прекалено, но всичко е в хармония“, казва той.

Днес сградата Armani/Manzoni в Милано – с магазини, клуб и хотел – е оформена като огромна буква „А“. Това е случайност, но и символ – защото никой друг дизайнер няма подобен монумент. Това е квинтесенциалният, незаменим Армани.

Наследство през очите на други

Приятели, колеги, актьори и дизайнери свидетелстват за неговото влияние. Карла Соцани го описва като човек с „лазерна яснота“. Пол Смит казва, че революционизира мъжкото и дамското облекло. Ремо Руфини от Moncler го определя като „културна икона“. Лора Дърн си спомня за роклята, в която спечели „Златна палма“. Джонатан Бейли казва: „Мога със завързани очи да разбера дали нося Armani.“ Ричард Гиър признава, че преди „Американско жиголо“ дори не е имал истински костюм. Донатела Версаче го нарича „глобален символ на елегантност и джентълменство“. Даниел Крейг казва, че вече 50 години Армани „стои над модата като колос“.

Списъкът е дълъг: Озуалд Боатенг, Ренцо Росо, Андрю Болтън, Стела Джийн, Рик Оуенс, Мария Грация Киури, Елин Клин, Наоми Харис, Джо Сайкс, Джанкарло Джамети и много други изразяват възхищение. Всички подчертават едно и също: неизменността, прецизността и влиянието на Джорджо Армани – дизайнер, който превърна стила в начин на живот и остави отпечатък, който ще остане в историята.

Животът в кадри на легендарния Джорджо Армани вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Джорджо Армани: Живот в стил - кадри на легендата, която облече света
29 снимки
Джорджо Армани
Джорджо Армани
Джорджо Армани
Джорджо Армани
Джорджо Армани Мода Италиански дизайнер Модна къща Armani Висока мода Наследство Стил Елегантност Холивудски стил Бизнес империя
Последвайте ни

По темата

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
Това е най-големият дисплей в модел на Mercedes, почти 1 метър диагонал

Това е най-големият дисплей в модел на Mercedes, почти 1 метър диагонал

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 16 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 13 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 13 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 14 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина в Несебър</p>

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

България Преди 12 минути

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

<p>Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ</p>

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

България Преди 22 минути

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

<p>Белият дом посрещна мозъците на бъдещето - без Мъск</p>

Тръмп събра технологичния елит в Белия дом, но без Мъск (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Марк Зукърбърг седеше до президента, докато Бил Гейтс беше до първата дама Мелания Тръмп

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

България Преди 1 час

Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

България Преди 1 час

Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Свят Преди 1 час

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Свят Преди 1 час

Легендарната певица Анджи Стоун почина във верижна катастрофа с камион

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

България Преди 1 час

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

България Преди 2 часа

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Любопитно Преди 2 часа

Съществуването на проекта беше неизвестно дори за най-близките му сътрудници

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

България Преди 2 часа

Според криминалиста казусът не трябва да бъде политизиран

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите няма чуждестранни граждани

<p>Ужас в Канада:&nbsp;18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане</p>

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

Свят Преди 2 часа

Убитата жена е сестра на заподозрения, а нападателят преди това е бил „известен на полицията“

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Любопитно Преди 2 часа

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

<p>🎾Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open</p>

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

България Преди 3 часа

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Символика: Армани си отиде дни, преди 50-тия юбилей на модната си къща

Edna.bg

Носи ли перука Кейт Мидълтън? Фризьорът на принцеса Даяна говори (СНИМКИ)

Edna.bg

България U21 ще търси успешен старт по пътя към Европейското първенство

Gong.bg

Кирил Котев: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

Gong.bg

Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 г.

Nova.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg