Свят

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Известният италиански моден дизайнер почина в четвъртък

6 септември 2025, 16:30
Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски
„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи
Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен
Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп
CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна
Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Х иляди опечалени отдадоха почит на италианската модна икона Джорджо Армани, който почина тази седмица на 91-годишна възраст. Ковчегът му беше изложен за поклонение в Милано, пише Le Monde.

Почина Джорджо Армани

Тълпи преминаваха край дървения затворен ковчег, поставен в зала, осветена от хартиени фенери и огромен екран с образа на дизайнера.

Армани, създателят на многомилиардна луксозна империя, си отиде в четвъртък след месеци на влошено здраве. Погребението ще бъде частно и ще се състои в понеделник в Милано. Стотици хора се наредиха на опашка за началото на двудневното публично поклонение в Teatro Armani – минималистичната, но изискана централа на компанията. Сред първите опечалени бяха служители на Armani Group, облечени в черни дрехи и слънчеви очила.

  • Почит от света на модата и Холивуд

Смъртта на Армани предизвика вълна от съболезнования от модната индустрия и Холивуд, където неговите семпли, но изящно изработени творения бяха сред любимите на звездите.

През цялата си забележителна кариера той запази пълен контрол върху компанията си, която се разрасна отвъд модата и обхвана луксозни хотели, козметика, аксесоари и интериорен дизайн. При смъртта си Армани беше сред най-богатите хора в света със състояние от 11,8 милиарда долара, според списание Forbes.

Последно сбогом с „краля“ Армани в Милано
12 снимки
Армани
Армани
Армани
Армани
  • Проблеми с черния дроб

Макар компанията да не разкри официалната причина за смъртта, италианският вестник „Кориере дела Сера“ съобщи, че дизайнерът е страдал от чернодробна недостатъчност. През юни той бе хоспитализиран в Милано заради вирусна бронхопневмония, която го отслаби, въпреки че по-късно изглеждаше възстановен.

Поради здравословни проблеми Армани отмени ревюто си за мъжка мода в Милано тази година и не присъства на Armani Privé в Париж по лекарска препоръка. След 91-вия си рожден ден на 11 юли, отбелязан със скромно семейно тържество, дългогодишните му проблеми с черния дроб се обостриха. Въпреки това той работеше почти до последния момент, финализирайки тоалетите за ревюто по повод 50-годишнината на марката на Седмицата на модата в Милано в края на месеца – събитие, което сега ще се превърне в последно сбогуване с него.

Източник: БТА/АР
  • Бъдещето на империята Армани

Роден в Пиаченца, Северна Италия, Армани първоначално се записва в медицинско училище. След кратък престой като декоратор на витрини в универсален магазин в Милано, той насочва пътя си към модата. През 1973 г. отваря собствено дизайнерско студио, а две години по-късно представя първата си колекция под марката Giorgio Armani.

Милано, градът, който го прие за свой, обяви деня на погребението му за ден на траур, въпреки че самата церемония ще бъде строго частна.

Армани е признат за създател на „модата за червения килим“, след като през 1983 г. откри офис в Лос Анджелис с цел да облича филмови звезди. Киното, по думите му, винаги е било източник на вдъхновение.

Джорджо Армани: Живот в стил - кадри на легендата, която облече света
29 снимки
Джорджо Армани
Джорджо Армани
Джорджо Армани
Джорджо Армани

Армани не оставя наследници, което поражда въпроси за бъдещето на империята му. Неговите племенници Роберта и Силвана Армани работят в компанията, а племенникът му Андреа Камерана е част от борда.

Панталео Дел’Орко, с когото дизайнерът поддържаше близки отношения в продължение на години, ръководи отдела за мъжка мода и тази година замести Армани на ревютата. В изявление семейството и служителите обещаха „да защитят това, което той е изградил, и да продължат напред в негова памет“.

Публичното поклонение ще продължи през целия уикенд в Teatro – бивша шоколадова фабрика на Nestlé, която по желание на Армани бе превърната в централа на компанията през 2001 г. и дълги години бе сцена за неговите представяния.

Джорджо Армани Модна икона Смърт Милано Поклонение Мода
Последвайте ни
Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно

Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно

Защо българските пенсии не успяват да спасят възрастните от бедност

Защо българските пенсии не успяват да спасят възрастните от бедност

pariteni.bg
Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Свят Преди 52 минути

Предупреждението идва на фона на задържането на католически монах - полски гражданин, когото беларуските власти обвиниха в предполагаем шпионаж

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

България Преди 1 час

Стелиан Мику е изчезнал на 1 септември около 15.30 часа

Паметникът на ген. Владимир Вазов в София

Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

България Преди 3 часа

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Свят Преди 3 часа

Хиляди или дори десетки хиляди мирни украински жители са държани незаконно от Русия в затвори и специални лагери

<p>Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни</p>

Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни

България Преди 3 часа

Хиляди пътуващи образуваха тапи по пътя за ГКПП „Кулата“

Наистина ли една ябълка на ден е полезна за здравето?

Наистина ли една ябълка на ден е полезна за здравето?

Любопитно Преди 4 часа

Ябълките съдържат и различни полифеноли, включително антоцианини

Сара Фъргюсън

Отмъщението на стилиста: Най-големите кралски модни гафове

Любопитно Преди 4 часа

​Членовете на кралските семейства имат достъп до най-добрите дрехи и аксесоари, но за съжаление парите не могат винаги да купят добър вкус

Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски с контрапредложение: Владимир Путин може да дойде в Киев

Свят Преди 4 часа

В момента седем страни са готови да бъдат домакини на среща между Зеленски и Путин, но определено не в Москва, казва външният министър на Украйна

<p>И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе</p>

И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе

България Преди 4 часа

Прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени

<p>От неделя: Нови правила за движение по пътищата</p>

Новите правила за движение по пътищата влизат в сила от неделя

България Преди 5 часа

Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

<p>Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението</p>

Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението

България Преди 5 часа

По първоначални данни има пострадали

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заплаши САЩ с „въоръжена борба“

Свят Преди 6 часа

Доналд Тръмп заяви, че САЩ не говори за смяна на режима във Венецуела

<p>Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден</p>

Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден

България Преди 6 часа

Огънят продължава да превзема нови територии

Владимир Путин

Владимир Путин: Споразумение за край на войната в Украйна е „практически невъзможно“

Свят Преди 7 часа

Въпреки това, руският президент заяви, че е готов за срещи „на най-високо ниво“

<p>Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението</p>

Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението

България Преди 8 часа

Поздравленията на хората с власт в България по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Протестът в Нови Сад

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи: Поредна нощ на насилие в Сърбия

Свят Преди 8 часа

„Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!“, каза Вучич по повод присъствието на евродепутати на протеста в Нови Сад

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

ТЕСТ: Избери си есенна напитка и виж накъде ще тръгне животът ти

Edna.bg

5 гениални, но ужасни мъже, които съсипаха съпругите си

Edna.bg

Винай Венкатешам и обещанието за нова култура в Тотнъм

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив ГО - Етър, съставите

Gong.bg

Съдът определи мерките на обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Nova.bg

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София

Nova.bg