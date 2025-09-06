Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Х иляди опечалени отдадоха почит на италианската модна икона Джорджо Армани, който почина тази седмица на 91-годишна възраст. Ковчегът му беше изложен за поклонение в Милано, пише Le Monde.

Почина Джорджо Армани

Тълпи преминаваха край дървения затворен ковчег, поставен в зала, осветена от хартиени фенери и огромен екран с образа на дизайнера.

Армани, създателят на многомилиардна луксозна империя, си отиде в четвъртък след месеци на влошено здраве. Погребението ще бъде частно и ще се състои в понеделник в Милано. Стотици хора се наредиха на опашка за началото на двудневното публично поклонение в Teatro Armani – минималистичната, но изискана централа на компанията. Сред първите опечалени бяха служители на Armani Group, облечени в черни дрехи и слънчеви очила.

Почит от света на модата и Холивуд

Смъртта на Армани предизвика вълна от съболезнования от модната индустрия и Холивуд, където неговите семпли, но изящно изработени творения бяха сред любимите на звездите.

През цялата си забележителна кариера той запази пълен контрол върху компанията си, която се разрасна отвъд модата и обхвана луксозни хотели, козметика, аксесоари и интериорен дизайн. При смъртта си Армани беше сред най-богатите хора в света със състояние от 11,8 милиарда долара, според списание Forbes.

Проблеми с черния дроб

Макар компанията да не разкри официалната причина за смъртта, италианският вестник „Кориере дела Сера“ съобщи, че дизайнерът е страдал от чернодробна недостатъчност. През юни той бе хоспитализиран в Милано заради вирусна бронхопневмония, която го отслаби, въпреки че по-късно изглеждаше възстановен.

Поради здравословни проблеми Армани отмени ревюто си за мъжка мода в Милано тази година и не присъства на Armani Privé в Париж по лекарска препоръка. След 91-вия си рожден ден на 11 юли, отбелязан със скромно семейно тържество, дългогодишните му проблеми с черния дроб се обостриха. Въпреки това той работеше почти до последния момент, финализирайки тоалетите за ревюто по повод 50-годишнината на марката на Седмицата на модата в Милано в края на месеца – събитие, което сега ще се превърне в последно сбогуване с него.

Източник: БТА/АР

Бъдещето на империята Армани

Роден в Пиаченца, Северна Италия, Армани първоначално се записва в медицинско училище. След кратък престой като декоратор на витрини в универсален магазин в Милано, той насочва пътя си към модата. През 1973 г. отваря собствено дизайнерско студио, а две години по-късно представя първата си колекция под марката Giorgio Armani.

Милано, градът, който го прие за свой, обяви деня на погребението му за ден на траур, въпреки че самата церемония ще бъде строго частна.

Армани е признат за създател на „модата за червения килим“, след като през 1983 г. откри офис в Лос Анджелис с цел да облича филмови звезди. Киното, по думите му, винаги е било източник на вдъхновение.

Армани не оставя наследници, което поражда въпроси за бъдещето на империята му. Неговите племенници Роберта и Силвана Армани работят в компанията, а племенникът му Андреа Камерана е част от борда.

Панталео Дел’Орко, с когото дизайнерът поддържаше близки отношения в продължение на години, ръководи отдела за мъжка мода и тази година замести Армани на ревютата. В изявление семейството и служителите обещаха „да защитят това, което той е изградил, и да продължат напред в негова памет“.

Публичното поклонение ще продължи през целия уикенд в Teatro – бивша шоколадова фабрика на Nestlé, която по желание на Армани бе превърната в централа на компанията през 2001 г. и дълги години бе сцена за неговите представяния.