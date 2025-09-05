Любопитно

Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани

Емблематичният дизайнер почина на 4 септември, оставяйки своята следа в света на модата

5 септември 2025, 14:46
Пет шокиращи факта за живота на Джорджо Армани
Източник: Getty Images

Е мблематичният моден дизайнер Джорджо Армани почина в четвъртък, 4 септември. През живота си той се превърна в легендарна фигура в света на модата, въпреки че на младини е имал напълно различни планове за кариерата си. 

Продължете да четете, за да научите 5 малко известни факта за Армани, които ще впечатлят мнозина.

Учил е медицина и е работил във военна болница 

Преди да се посвети на модата, Армани имал съвсем различни планове. Той постъпил в Медицинския факултет на Миланския университет, но се отказал, когато осъзнал, че това не е неговото призвание. Въпреки това успял да работи като санитар във военна болница, където придобил опит, който описва като един от най-трудните в живота си.

Започнал кариерата си в универсален магазин 

Армани направил първите си стъпки в света на модата в миланския универсален магазин La Rinascente. Там работил по витрините и в отдела за покупки, което му дало разбиране за модния пазар и вкусовете на клиентите. Именно там за първи път почувствал, че иска да свърже живота си с облеклото.

Филмът „Американски жиголо“ 

Истинският му пробив дошъл през 1980 г., когато главният герой във филма, изигран от Ричард Гиър, се появил на екрана с костюми на Армани. Това превърнало марката Giorgio Armani в символ на нов подход към мъжката мода – стилен, мек и едновременно елегантен. След това целият свят започнал да говори за него.

Публично се обявил за бисексуален 

Армани рядко говореше за личния си живот, но в интервюта многократно е споделял, че е бисексуален. Един от артньорите му бил архитектът Серджо Галеоти, с когото основал компанията Giorgio Armani S.p.A. през 1975 г. След смъртта на Галеоти през 1985 г. от СПИН, дизайнерът продължил да развива бизнеса, посвещавайки много от постиженията си на него.

Подкрепял Украйна от началото на пълномащабната война 

Когато Русия започна войната срещу Украйна през 2022 г., Джорджо Армани стана един от първите дизайнери, които открито осъдиха нападението. Той дари 500 000 евро и дрехи за украинските бежанци. Неговата модна къща също проведе шоу в Милано в пълна тишина – без музика, като знак на солидарност с Украйна.

Източник: RBC- Ukraine    
