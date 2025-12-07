Любопитно

Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

Той влезе в предаването с качества като чар и харизма, които искаше да използва като свое оръжие

7 декември 2025, 13:37
С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)
Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта

Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта
Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)
Какво премълча Калин от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво премълча Калин от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Калин от “Игри на волята”: Да живея 8 дни в пещера е нещо нормално и го правя често, за да изчистя съзнанието си! (ВИДЕО)

Калин от “Игри на волята”: Да живея 8 дни в пещера е нещо нормално и го правя често, за да изчистя съзнанието си! (ВИДЕО)
Как Мирослав успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Как Мирослав успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Т еодор Венков - Чикагото влезе в “Игри на волята” с качества като чар и харизма, които искаше да използва като свое оръжие. Миньорът от Стара Загора напусна като най-колоритната личност на сезона, оставяйки след себе си истории за непринуденост, честност и много въпроси.

Той завърши на почетното четвърто място и бе гост в последния епизод за сезона на подкаста „След Игрите“ с водещ Ваня Запрянова.

След месеци на битки, лишения и неочаквани емоционални въртележки, той влеза в студиото без филтър, с желание да изчисти паразитните митове около себе си и да разкаже за истинския човек зад яркия си образ.

Ръководителят на екип от 40 души, с екстравагантна прическа и откровен стил, споделя, че трудностите на Арената са го променили повече отколкото е очаквал.

Макар и да прекара почти цялото си лято в Резиденцията, той успява да свали 8 кг и все още се възстановява. Има белези и охлузвания, но над всичко тегне желанието му да изчисти грешките си и да се върне по-силен в “Sesame Турнири на волята”.

Чикагото говори откровено за контракциите, за които мнозина се пошегуваха и стана вайръл веднага след излъчването на епизода. Той разкри, че това е човешка реакция под напрежение и обяснява защо пазеше целия си потенциал за финала. Вярва, че компонентите са били подбрани така, че само Калин би го затруднил истински.

Откровен е и за социалната страна на играта: „Социалната игра ме изморяваше много и коалициите са изградени изцяло от слаби играчи“, думи, които илюстрират колко изтощителни могат да бъдат вътрешните интриги в едно такова предизвикателство.

Чикагото не прикрива и чувството си за вина след случката с баничката - изпаднал е в лека депресия, защото смята, че постъпката му е ощетила племето.

В разговора си с водещата Ваня Запрянова колоритният миньор разказва и лични случки - как е срещнал жена си по комшийски, как в семейния му магазин в Стара Загора всяка вечер пускат „Игри на волята“ и защо прякорът „Чикаго“ носи памет за братa на съпругата му.

Той даде и практични съвети за бъдещите участници - настойчивост, подготовка и готовност за всичко.

Чикагото признава, че е тренирал пъзели и битки, но Арената „не е това, което се вижда по телевизията“.

В заключение той обещава да работи върху себе си, да изчисти грешките и да се върне за нови битки. Смело твърди, че е готов да предизвика Калин в “Sesame Турнири на волята” и да покаже, че чарът и хуморът му вървят рамо до рамо със сериозни умения.

Кой беше най-трудният момент за Чикагото? Каква е истинската причина да държи толкова много на външния си вид? И колко корекции има по себе си забавният миньор?

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube. И следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Последвайте ни
Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Има ли промяна при пенсиите и обезщетенията в новия бюджет

Има ли промяна при пенсиите и обезщетенията в новия бюджет

pariteni.bg
5 признака, че котката ви е заразена с паразити

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 1 ден
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 1 ден
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 1 ден

Виц на деня

Дете: – Тате, гледам, че мама пак се сърди. Бащата: – Това е нейното хоби, синко. Нашето е да не разбираме защо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Свят Преди 4 часа

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Свят Преди 4 часа

Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата „Екс“

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

България Преди 6 часа

Загиналият е управлявал лек автомобил, предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

България Преди 7 часа

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

България Преди 8 часа

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Свят Преди 8 часа

Тази година бяха отличени кънтри легендата Джордж Стрейт, актьорът и певец Майкъл Крофорд, филмовата звезда Силвестър Сталоун и членовете на рок групата Kiss

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Свят Преди 9 часа

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Свят Преди 9 часа

Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Любопитно Преди 10 часа

Фотографията показва краля и кралицата във вила „Волконски“ в Рим по време на посещението им в Италия през април

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Свят Преди 10 часа

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 10 часа

Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Свят Преди 10 часа

Вчера и днес Русия отново бомбардира Украйна с множество удари с дронове и ракети

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Свят Преди 10 часа

Нетаняху съобщи днес също така, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през месеца

Доналд Тръмп и Кийт Келог

Кийт Келог: Краят на войната в Украйна е наистина близо

Свят Преди 11 часа

Двата основни спорни въпроса са за територията – предимно за бъдещето на Донбас – и за бъдещето на украинската Запорожка АЕЦ - най-голямата в Европа, която в момента е под руски контрол

Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

Свят Преди 11 часа

По-рано група военни обявиха по държавната телевизия, че са взели властта

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Как Китай "моделира" времето

sinoptik.bg
1

Валежи в неделя в Източна България

sinoptik.bg

Дантелата продължава своя моден триумф: Дакота Джонсън блести в ефирна рокля от световна модна марка!

Edna.bg

Големият победител Мирослав от “Игри на волята”: Без подкрепата на жена ми нямаше да успея да спечеля! (ВИДЕО)

Edna.bg

Нервите на Реал Мадрид не издържаха - два червени картона и загуба от Селта

Gong.bg

Ливърпул взима решение - един си тръгва, Слот или Салах?

Gong.bg

Благомир Коцев: Свободата е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна

Nova.bg

Трети ден танкерът „Кайрос“ е аварирал край брега на Ахтопол - доставиха му храна и евакуираха част от екипажа (ОБЗОР)

Nova.bg