С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

7 декември 2025, 16:32
Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта

Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Какво премълча Калин от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Калин от “Игри на волята”: Да живея 8 дни в пещера е нещо нормално и го правя често, за да изчистя съзнанието си! (ВИДЕО)

Как Мирослав успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Г олемият победител в сезон 7 на „Игри на волята“ Мирослав Великов сподели най-личните си моменти от приключението в Дуранкулак - път, белязан от огромна воля, отдаденост и подкрепата на неговата съпруга, на която посвещава победата си. Мирослав признава, че именно тя е човекът, който го е тласнал да влезе в шоуто, въпреки напредналата ѝ бременност и риска да роди, докато той води битки на Арената. Благодари още на майка си, баща си и брат си - хората, които стоят зад него през целия му житейски път. От битките, през раните и глада, до финалната крачка към титлата Мирослав разкрива какво го е направило шампион.

Попитан дали го е засегнало изказването на Алекс в последните минути на Арената, че Калин е най-достойният победител в сезона, Мирослав е категоричен, че не се е почувствал уязвен. Младият баща е горд е от себе си и от представянето си, от всяка своя битка и вярва, че се е доказал с постоянство, характер и безкомпромисно присъствие. По време на последната си битка не е мислил за никого, а е бил фокусиран изцяло върху трасето без да допуска емоцията да го разконцентрира. Споделя, че най-тежките рани, които ще помни, са по ръцете му - след дънерите на една от териториалните битки кожата му на места буквално е липсвала, но въпреки това нито гладът, нито изнемогата от Изолатора са успели да го сломят.

Когато говори за голямата награда от 100 000 лева Мирослав казва без колебание, че ще я даде цялата на жена си. Намира себе си за скромен човек, който вече е получил това, за което е отишъл в предаването - емоцията, адреналинът и възможността да докаже на себе си колко силна воля и психика носи. “„Игри на волята” ме научи да ценя още повече малките неща и най-вече хората около мен“, казва той, като подчертава, че ще остане близък с Томи и Георги Стойчев - Шопа.

Белезите от Дуранкулак ще лекува с грижа, а за това Мирослав благодари на Avène - подарък, който приема като заслужено внимание към тялото му след всички преживявания, рани и натоварване през лятото.

На финала той споделя и своя съвет към бъдещите участници и мечтатели за победа: „Игри на волята не е само физика! Трябва да си балансиран!“

Какво още сподели Мирослав за пътя към победата си? Гледай цялото видео, за да разбереш.

