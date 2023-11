"Какво не е наред с мен?“: Илон Мъск коментира Instagram и селфитата

И лон Мъск изтрил профила си в Instagram и не е публикувал "от известно време", защото е станал твърде суетен.

"Имаше време, когато публикувах в Instagram, но открих, че си правя селфита, и си казвах: "Какво, по дяволите, не е наред с мен?", разкри технологичният магнат в подкаста "Joe Rogan Experience" във вторник, преди той и водещият Джо Роган да избухнат в смях. "Защо позирам за селфита, за да получавам лайкове ли?“, добави той.

След това 52-годишният Мъск и 56-годишният Роугън се впуснаха в темата за обществения натиск, който произтича от участието в социална медийна платформа като Instagram, която се фокусира върху "красивите снимки".

"Хващал съм възрастни мъже да използват филтри на снимките си", каза Роугън. "Това е много странно."

Мъск добави: "Притеснявам се, че Instagram всъщност води до повече нещастие, в смисъл, че просто изглежда, че всички си прекарват чудесно и изглеждат много по-добре, отколкото са в действителност."

Основателят на SpaceX заключи: "Мисля, че това може да те накара да се депресираш" и се усъмни дали Instagram е "нетен генератор на щастие" или не, като отбеляза: "Не съм сигурен, че е така."

Мъск изтри акаунта си в Instagram през 2018 г., след като натрупа повече от 8 милиона последователи.

През октомври 2022 г. Мъск купи друга социална медийна платформа Twitter, сега известна като X, за 44 млрд. долара.

