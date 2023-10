Илон Мъск: Ще даря 1 млрд. долара на Wikipedia, ако промени името си

М илиардерът и технологичен предприемач Илон Мъск отправи забавно предложение към Wikipedia: Той е готов да дари колосалните 1 милиард долара на платформата, но има една уловка. Мъск хумористично предложи, че в замяна на щедрото му дарение, известната онлайн енциклопедия трябва да обмисли промяна на името си на "Dickipedia".

Илон Мъск, известен с начинанията си с компании като SpaceX, Tesla и неотдавнашното придобиване на социалната платформа, известна преди като Twitter (сега X), често привлича общественото внимание с нетрадиционните си идеи и изявления, съобщи Си Ен Ен.

Мъск защити идеята си, заявявайки, че смяна на името би била в „интерес на точността“.

Wikipedia, безплатната онлайн енциклопедия, е жизненоважен ресурс за милиони по света, предлагайки информация по широк набор от теми. Платформата работи с дарения и често провежда кампании за търсене на финансиране, за да поддържа услугата работеща и безплатна за всички.

Въпреки това, условието, свързано с дарението, предизвика разпалени дискусии в различни платформи. Докато някои гледат на това като на хумористичен жест, други се съмняват в уместността на предложената промяна на името, като се има предвид репутацията на Wikipedia като сериозен и надежден източник на информация.

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy