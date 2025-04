Какво наистина се случи, когато Меган се присъедини към кралското семейство?

К огато нов член се присъедини към кралското семейство, обикновено му е необходим дълъг период, за да усвои правилата и порядките на този специфичен свят. Наред със стотиците изисквания на кралския етикет, от него се очаква да се научи да управлява армия от служители и да се ориентира сред десетки важни събития всеки месец, пише Daily Mail.

Това е процес, който може да отнеме месеци, дори години, докато бъде усвоен напълно. Затова, когато Меган Маркъл обяви, че възнамерява „да се хвърли в дълбокото“ още преди да е сключила брак с принц Хари, в двореца настъпи напрежение. Дали заради факта, че институцията се обслужва предимно от хора от висшата класа, или заради строго установените с векове норми и традиции, дворцовата машина работи предпазливо, с премерен консенсус.

В този контекст беше напълно логично преминаването от холивудския шоубизнес към живота в почти 18-вековен кралски двор да се окаже изключително трудно за Меган.

Inside what really happened when Meghan Markle joined the Royal Family: Staff reveal there was 'awkwardness and hilarity' when she instantly took charge of meetings and 'acted as though she knew better than the 1,000-year-old institution' https://t.co/BF76ggPwCX