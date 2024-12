„Най-непопулярните деца в училище“: Защо американците не харесват Хари и Меган

П ринц Хари и Меган Маркъл са загубили симпатиите си в САЩ - и един кралски експерт смята, че знае защо.

„Провеждам много беседи с американци и всички те не харесват Хари и Меган“, заяви неотдавна Ингрид Сюард, главен редактор на списание „Majesty“ и автор на кралската биография „Майка ми и аз“.

„Те мразят, че са подвели кралицата“, добави Сюард.

Why Prince Harry and Meghan Markle are disliked by Americans: ‘Most unpopular kids in school’ https://t.co/deby7SoPbf pic.twitter.com/81xXkqyBtG — New York Post (@nypost) December 29, 2024

40-годишният Хари и 43-годишната Меган изоставиха кралския си живот във Великобритания и се преместиха в САЩ през 2020 г. Впоследствие те се обърнаха срещу роднините на Хари - включително кралица Елизабет II, която почина на 96-годишна възраст през септември 2022 г. - като "взривиха" кралските особи в бомбастичното си интервю с Опра през 2021 г., както и в сериала „Хари и Меган“ на Netflix и в мемоарната книга на Хари „Spare“.

Оттогава херцогът на Съсекс се е отказал от британското си жителство и е обявил Америка за свой дом в документи, тъй като остава отчужден от останалата част от семейството си.

Двамата с Меган живеят в луксозно имение за 14 млн. долара в Монтесито, Калифорния, заедно със сина си Арчи, на 5 г., и дъщеря си Лилибет, на 3 г.

Друг кралски експерт, водещият на подкаста „To Di For Daily“ Кинси Скофийлд, заяви пред, че синът на Доналд Тръмп, Ерик, е имал „правилна идея“, когато преди време е казал, че „американците не се интересуват от Хари“.

Prince Harry and Meghan Markle have lost favourability in the United States — and one royal expert believes she knows why.https://t.co/JKcfRAqlwb — Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 29, 2024

„Загубихме интерес към Хари и Меган, след като осъзнахме, че през годините сме им отдавали прекалено много доверие“, допълни Скофийлд.

Междувременно холивудският публицист Джейн Оуен заяви, че херцогът и херцогинята на Съсекс „определено не се справят добре на социалната сцена в Лос Анджелис“.

„Честно казано, те получиха всички възможности да блеснат в Холивуд“, каза Оуен. „Те имаха огромен договор в най-добрата стрийминг мрежа с огромен бюджет и публика, която искаше да слуша и гледа. Те направиха нещо по-лошо от нищо - активно унищожиха възможностите, които им бяха предоставени. Винаги съм казвал, че Холивуд може да бъде сравнен с гимназията по отношение на това как се държат хората, и ако използвам тази аналогия, те се превърнаха в най-непопулярните деца в училище.“

Prince Harry and Meghan Markle 'disliked by Americans' after 'letting the Queen down'https://t.co/HCVUsqmQba — GB News (@GBNEWS) December 28, 2024

Миналата година Хари и Меган загубиха сделката си за 20 милиона долара със Spotify, след като компанията им Archewell Audio произведе едва 12 подкаста за период от две години и половина.

„Влиянието на Хари и Меган пострада през последната година“, казва пред The Standard Стейси Джоунс, основател на маркетинговата агенция Hollywood Branded в Лос Анджелис.

„Холивуд функционира на базата на доверие - доверие, че даден проект ще бъде изпълнен, че партньорството ще бъде полезно и че общественото възприятие ще остане положително.“ Джоунс продължава: “Загубата на сделката със Spotify през 2023 г. се задържа през 2024 г. и без голяма победа тази година те се бориха да си възвърнат позициите. За Хари и Меган обаче проблемът не е в достъпа - а в ентусиазма. Те няма да се борят да получат маса в най-добрия ресторант и присъствието им винаги ще предизвиква оживление на събитията, но вълнението на Холивуд по отношение на тях е охладняло в сравнение с първите им дни.“

Вътрешни лица вече твърдяха, че херцогът и херцогинята на Съсекс са загубили връзка с някои от най-близките си холивудски приятели.

През годините Меган и Хари са установили връзки със звезди като Приянка Чопра, Серина Уилямс, Елтън Джон, Елън ДеДженерис, Дейвид и Виктория Бекъм, Опра Уинфри, Тайлър Пери и Джордж и Амал Клуни.

През юни бившият камериер на принцеса Даяна, Пол Бъръл, заяви, че няколко холивудски звезди са „отказали скорошни покани“ от двойката.

Неотдавна Бъръл заяви пред The Post, че знаменитостите „предпочитат да бъдат свързвани“ с принц Уилям и Кейт Мидълтън, а не Хари и Меган.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase