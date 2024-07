"Имаше списък за това, което търси": Меган Маркъл за "перфектната жена" според Хари

М еган Маркъл беше заснета да пита принц Хари какво има в списъка му с характеристики на перфектната жена в клип, който привлече вниманието, след като беше публикуван тези дни в TikTok.

Херцогът и херцогинята на Съсекс разказаха в своя документален филм на Netflix "Хари и Меган" за това как е започнала връзката им през 2016 г. И Меган издаде, че Хари е записал всички характеристики, които се е надявал да открие в перфектната си жена.

„Очевидно имаше списък с това, което търсеше“, каза Меган, „обширен списък“.

„Няма да ви показвам списъка; добър опит“, каза Хари, добавяйки, че „това е списъкът“, докато махна към Меган.

Докато документалният филм беше пуснат през декември 2022 г., клипът беше публикуван преди ден в TikTok заедно със съобщението: „Принц Хари и Меган се срещнаха преди 8 години този месец. Те имаха първите си срещи в началото на юли 2016 г."

Моментът, публикуван на @harry.nd.meghan, беше видян повече от 46 000 пъти и харесан над 3600 пъти. Един от коментарите гласи: „Перфектната двойка, която можете да видите, той успокоява нея и тя успокоява него. Те са много влюбени и не им пука какво казват медиите. Те правят своето и го обичат.“

Началото на клипа показва как Меган обсъжда как двамата са отишли ​​заедно на почивка в Ботсвана в Южна Африка, малко повече от месец след първата им среща.

Първата среща на двойката беше през юли 2016 г., след като Хари я забелязва във видео в Instagram, публикувано от неговата приятелка Вайолет фон Вестенхолц.

