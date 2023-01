Какво бъдеще ни очаква? Да бъдем ли оптимисти

Н ауката ни даде нов поглед върху нашето място в наистина голямата картина на времето и пространството.

Само помислете, че дневната светлина, която виждаме, е напуснала повърхността на Слънцето около осем минути преди да я видим. А когато погледнем най-ярката звезда на нощното небе, Сириус, виждаме светлина, която е напуснала тази звезда преди повече от осем години и половина.

Светлината от центъра на Млечния път трябва да измине повече от 25 000 години, за да достигне до нас, и когато наблюдавате през телескоп най-близката галактика, Андромеда, виждате светлина, която е възникнала преди около 2,5 милиона години. Сега, ако има интелигентен живот в тази галактика, който случайно гледа към нас, той би видял Земята преди толкова много време, населена от множество видове наши отдавна изчезнали роднини – австралопитеци, парантропи и хомо хабилис.

Въпреки че това може да ни накарат да се почувстваме малки и незначителни, също така ни дава по-ясно усещане за епичното пътуване на нашия вид. Ние сме последният от многото изправени видове човекоподбни, които някога са бродили по Земята, и сме изминали дълъг път.

Оформяне на бъдещето

Отчасти в резултат на далновидни усилия да направим света по-добро място, много от нас сега се радват на удобства като моторизиран транспорт и телекомуникации, за които нашите прадядовци, да не говорим за праисторическите хора, не биха могли дори да мечтаят.

Приливите и отливите вече не са непредсказуем процес, а добре разбран модел, който моряците вземат предвид, за да избегнат корбокрушение. Дори цунамито вече не е удар от боговете, а предвидима последица от геоложко събитие, което системите за ранно предупреждение могат да открият навреме.

Хората създадоха безопасност там, където ни преследваха, лекове там, където бяхме болни, и развлечения там, където ни беше скучно. Изсякохме гори, когато имахме нужда от дървен материал, и пресушихме блата, когато искахме да обработваме земи.

Много хора днес смятат Земята за тежко болна и гледат на човечеството като бич. Но далеч от това да сме затворени в настоящето, нашият вид е започнал да се занимава с бъдещето повече от всяко друго същество, което някога е съществувало. И е възможно вече да сме на правилния път. Дори най-големите ни екологични предизвикателства могат да бъдат решени чрез далновидната човешка изобретателност.

Трябва ли да сме оптимисти?

Може би можем да заменим всички пластмаси в ежедневието сис биоразградими материали и да заменим изкопаемите горива с възобновяеми източници. Точно както напредъкът в информационните технологии революционизира нашия свят през последните няколко десетилетия, така може да се случи и напредъкът в биотехнологиите през следващите няколко десетилетия. Може дори да върнем видовете – тасманийски тигри, моаси и вълнисти мамути – които са станали жертва на нашия напредък.

Възможно е да можем да отглеждаме това, което ядем, да поправяме с наноботи това, което счупим, и да отпечатваме 3D всичко, от което се нуждаем, без да разрушаваме околната среда.

И докато изкуственият интелект може да представлява някаква екзистенциална заплаха, той също може да се окаже изключително полезен при прогнозиране и предотвратяване на катастрофи.

Може би можем да внедрим технологични решения за всички наши проблеми. Може би не е твърде пресилено да мислим, че можем дори да начертаем нашия път към световния мир.

Но от друга страна, подобен оптимизъм е неуместен. Нашите нови решения могат да породят още по-големи проблеми. Със сигурност ще продължим да правим грешки, от незначителни отклонения, до груби грешни изчисления, които предвещават катастрофа.

Възможно е положителните траектории да не продължат, колкото и да ни се иска, и никой да не изобрети технологиите, от които се нуждаем навреме.

