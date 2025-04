Какво би казала принцеса Даяна за Меган Маркъл? Близък приятел разкрива своята истина

М акар че принцеса Даяна си отиде от този свят много преди да има възможност да се запознае с Меган Маркъл, почитателите на кралското семейство често се питат каква би била нейната реакция към снаха ѝ.

В последния епизод на Palace Confidential един от най-близките ѝ довереници изказа предположение, че Даяна би намерила американската актриса за „интригуваща“.

Ричард Кей, главен редактор в Daily Mail, пише за британското кралско семейство още от 80-те години на миналия век и става близък приятел на Даяна „през последните пет или шест години от живота ѝ“.

Двамата често вечеряли заедно, гледали филми и се разхождали край живописното крайбрежие на Норфолк — мястото, където покойната принцеса на Уелс е израснала.

„Даяна, която аз познавах, беше забавна“, споделя Ричард. „Изобщо не такава, каквато понякога изглеждаше на публични места. Това, което имам предвид, е, че тя притежаваше иронично чувство за хумор.“

Всъщност Ричард и Даяна били толкова близки, че той е последният човек, на когото тя се обадила преди трагичната си смърт в тунела Pont de l'Alma в Париж.

Затова именно той се чувства в правото си да отговаря на въпросите на зрителите на Palace Confidential за Даяна — жената, която той определя както като „забележителна“, така и като свой „много добър приятел“.

В секцията с коментари към YouTube канала на Daily Mail Royals, зрителка задава въпроса: „Колко време след срещата с Меган Маркъл щеше [Даяна] да я изгони? Според мен — максимум пет минути.“

Ричард каза, че „не е съгласен“ с това мнение.

„Никой от нас не може да знае със сигурност“, отговаря той. „Но мисля, че има нещо в Меган, което Даяна би намерила не само за интригуващо, но дори за леко освобождаващо.

„Мисля, че тя щеше да оцени независимостта на Меган и факта, че тя би могла да предложи на Хари един вид път за бягство, ако щете, от кралските задължения.“

В същото време близкият приятел на Даяна подчертава и колко „разочарована“ би била тя от „това как се развиха нещата“ между двамата ѝ сина.

Братята са в обтегнати отношения от момента, в който Хари и Меган се отказаха от своите официални кралски задължения и се преместиха да живеят в Калифорния през 2020 г.

Последните информации сочат, че обажданията на херцога на Съсекс към членовете на кралското семейство, включително към по-големия му брат, принц Уилям, остават без отговор.

„Мисля, че тя би одобрила решението на Хари да се установи в Америка“, обяснява Ричард. „Но никога не би приветствала разрива с Уилям.

„Смятам, че щеше да бъде много огорчена от начина, по който се развиха отношенията им. Но вярвам, че първоначално щеше да приеме [Меган] с отворени обятия. Това е моето мнение.“

В друга част от епизода Ричард говори за желанието на Даяна да живее в Съединените щати.

„В самия край на живота си тя ми сподели, че има желание да се установи за известно време в Америка“, казва той. „Тя обичаше тази страна. Вярвам, че ако имаше възможност, щеше да се премести и да заживее там.“

