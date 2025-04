Меган Маркъл с емоционално признание за спонтанния си аборт

М еган Маркъл сподели за спонтанния аборт, който преживя през 2020 г., в новия си подкаст.

Херцогинята на Съсекс, 43-годишната Маркъл, повдигна темата за загубата на бременността си, след като нейната гостенка Решма Сауджани разказа за предизвикателствата, пред които се е изправила, ръководейки своята неправителствена организация Girls Who Code, насърчаваща жените в сферата на компютърните науки.

„Ще засегна това, ако се чувствате удобно да говорим за него, защото знам, че вече сте го обсъждали публично — докато ръководехте Girls Who Code, за всички онези лични неща, които ви се случиха тогава, включително и за спонтанните аборти, които сте преживели“, каза Маркъл във вторник в епизода на „Confessions of a Female Founder“ на Lemonada Media.

„Говорих за спонтанния аборт, който преживяхме“, продължи Маркъл. „Мисля, че по някакъв паралелен начин, когато се налага да се научиш да се разделяш с нещо, към което си изпълнен с толкова много надежди и очаквания, в един момент трябва да намериш сили да го пуснеш — нещо, което си вярвал, че ще обичаш дълго време.“

49-годишната Сауджани отвърна на Маркъл, че думите ѝ са „наистина проницателни“, и с усмивка добави, че актрисата от Костюми „чете дневниците ми“.

„Не мисля, че някой досега го е формулирал така за мен, както вие го направихте“, сподели Сауджани. „Но точно така е.“

Маркъл претърпя спонтанен аборт през юли 2020 г. — годината между раждането на сина ѝ, принц Арчи, който сега е на 5 години, и дъщеря ѝ, принцеса Лилибет, която е на 3.

