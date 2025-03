Меган Маркъл отчаяно опитва да се откаже от образа на „диктатор на високи токчета“

Х ерцогинята на Съсекс, Меган Маркъл, отчаяно се стреми да се освободи от образа на „диктатор на високи токчета“, докато нейното шоу по Netflix, "С любов, Меган", се завръща с втори сезон тази есен. Въпреки опитите ѝ да възвърне симпатиите на обществото, редица кралски експерти смятат, че обвиненията в тормоз продължават да хвърлят сянка върху нея.

Членове на екипа на "С любов, Меган" споделиха пред списание People, че са впечатлени от „приятелското“ и „достъпно“ отношение на херцогинята. Те я описват като човек, който цени усилията на екипа си – дори е подарявала тигани, придружени с монограмирани лъжици, на които е изписано „Благодаря“.

Въпреки това, шоуто беше остро критикувано в социалните мрежи и получи слаби отзиви както в САЩ, така и в Обединеното кралство. Британската телевизионна водеща и фотограф Хелена Чард припомни, че от години Маркъл е обект на обвинения в тормоз. През септември 2024 г. анонимен източник определи 43-годишната херцогиня пред The Hollywood Reporter като „диктатор на високи токчета“, който „докарва възрастни мъже до сълзи“.

Fox News Digital се свърза с представител на херцозите на Съсекс за коментар, но без резултат. Чард смята, че Меган отчаяно търси признание и обществено одобрение, като целта ѝ е да преосмисли имиджа си.

Меган и Хари се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г., позовавайки се на натиска на британските медии и расистките нагласи. Въпреки това, дни преди интервюто им с Опра Уинфри през 2021 г., журналистът Валентин Лоу публикува история за обвиненията в тормоз, отправени срещу херцогинята. Бивши служители на двореца твърдят, че тя е създала токсична работна среда в двореца Кенсингтън, преди да се премести в САЩ.

През юни 2023 г. Бъкингамският дворец обяви, че е провел разследване по случая. Въпреки че не разкри подробности от доклада, бе съобщено, че политиките за човешки ресурси са били актуализирани.

След публикацията на The Hollywood Reporter, няколко бивши и настоящи членове на персонала дадоха интервюта за Us Weekly, в които защитиха Меган и Хари, описвайки ги като професионални и отдадени на работата си.

През февруари 2025 г. Vanity Fair публикува статия за живота на двойката в Калифорния, в която бивши сътрудници на Меган я описаха като „топла и енергична“ в началото, но „студена и дистанцирана“, когато нещата не вървят по план.

През март, малко преди премиерата на "С любов, Меган", Джейсън Кнауф – бивш помощник в двореца и един от основните обвинители на херцогинята – даде интервю за 60 Minutes Australia. Той заяви, че не съжалява за разкритията си и не би променил нищо в своите показания.

Според Хелена Чард, People представя „блестящ образ на Меган“, който не кореспондира с предишните свидетелства на бивши служители. Тя предполага, че самата Маркъл може би е имала роля в написването на положителните материали.

Кралският експерт Хилари Фордуич добавя, че ако Меган иска да промени общественото мнение за себе си, трябва да се изправи пред неудобните въпроси и да даде обяснение за многобройните оплаквания на бивши служители.

