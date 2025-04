Пет години след Мегзит: Как Меган се бори с общественото мнение?

П ет години след Мегзит — онзи съдбоносен момент, когато херцогът и херцогинята на Съсекс обявиха, че се оттеглят от кралските си задължения — Меган Маркъл гради нова лайфстайл империя, предаде BBC.

Зрителският интерес към нея остава висок, но във Великобритания популярността ѝ продължава да страда. А с наближаващата премиера на новия ѝ подкаст утре, 8 април, експертите задават важния въпрос: възможно ли е някой от проектите ѝ да достигне наистина широка и ангажирана публика?

„Проблемът е, че хората се интересуват много повече от кралски клюки, отколкото от това как се прави сладко.“ — с чувство за хумор отбелязва графинята на Сандвич, Джули Монтагю. Тя улавя основната трудност, пред която е изправена херцогинята на Съсекс в усилията си за ребрандиране.

Като американка, омъжена за британски аристократ от 2004 г., графинята има личен опит в балансирането между две култури. Когато за първи път тя говори пред ВВС - много преди да настъпи Мегзит — тя вярваше, че Меган ще спечели сърцата на британците.

„Има този американски оптимизъм и това отношение към живота — точно това е, което харесвате в нас, нали?“ — каза тя тогава.

Седем години по-късно графинята запазва позитивното си мнение за херцогинята. „Като американка я гледам и си мисля — тя е стратег. Използва всяка възможност като стъпало по пътя към целта си.“

Сладко и скандали: Какво иска публиката?

Но не всички са съгласни. Във Великобритания рейтингът на популярност на Меган спадна до едва 19% в началото на 2025 г., според данни на YouGov — спад от 26% спрямо предходната година. В САЩ мнението е малко по-благосклонно — 43% одобрение през януари 2025 г.

Последният ѝ лайфстайл сериал в Netflix, With Love, Meghan, в който тя подрежда букети от цветя, купени от супермаркета, и пръска лавандулова вода върху фланели, беше посрещнат със смесени реакции. Макар да стана десетата най-гледана програма на Netflix в световен мащаб през първата си седмица, рейтингът му от зрители в Rotten Tomatoes беше едва 33% — базиран на повече от 2500 оценки.

След това дойде и лансирането на марката ѝ American Riviera Orchard, която предлага лайфстайл продукти като ядливи цветни листенца за $14 и бурканчета с див мед за $28.

