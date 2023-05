Най-голямото издирване: Как заловиха "удушвача от събота вечер" след 30 години

С емействата на три удушени16-годишни момичета получават справедливост за смъртта им след цели 30 години. Едно от най-голямите издирвания в страната и революционният начин, по който полицията открива серийния убиец, са доказателство, че нищо не остава скрито.

Мнозина се опасяват, че детективите никога няма да открият убиеца, известен като "удушвача от събота вечер" - но 30 години по-късно той бе намерен на най-невероятното място. Наложило се е да бъдат открити две ДНК-проби, за да бъде намерен човекът, който е всявал страх в Южен Уелс.

Историята на трагедията и справедливостта е в основата на новата драма "Убийства в Стилтаун".

Всичко започва през лятото на 1973 г., когато градът и околностите на Суонзи са шокирани от два случая на момичета, които излизат да се забавляват, но не се връщат у дома.

През юли 16-годишната Сандра Нютън излиза с приятеля си в близкия Бритън Фери, когато изчезва по време на петмилната си разходка до дома около един часа сутринта.

Three 16-year-old girls strangled, a country's biggest murder hunt and the ground-breaking way police found the serial killer

Полицията смята, че тя се е опитала да се прибере вкъщи на автостоп.

Тялото на Сандра е намерено два дни по-късно в отводнителен канал. Тя е била ударена по главата и удушена със собствената си пола.

След това, през септември, Джералдин Хюз и Полин Флойд са намерени мъртви в гората в близкия Ландарси, след като се прибират на автостоп от нощно излизане в Суонзи.

Смъртта на момичетата предизвиква най-голямото издирване на убийци в Уелс и екип от 150 служители разпитва 35 000 души, които отговарят на описанието на последния човек, видян с Джералдин и Полин.

Но това, че има гъста коса, мустаци и е мъж на възраст между 30 и 35 години, не е единствената следа за разследващите - детективите разполагат и с описание на автомобила, който е управлявал.

Техният ключов свидетел е видял момичетата да напускат Суонзи същата вечер и да се качват в светъл Morris 1100, управляван от мъж.

Шокът от това, че млади момичета излизат да се забавляват и никога не се прибират у дома, създаде истинско чувство на страх - а този човек все още е на свобода.

Скръбта беше огромна. Обществото отчаяно желаеше някой да бъде заловен, но никой не беше арестуван и нямаше сериозни следи.

Кога детективите свързват убийствата?

Работейки без компютри, полицията се сблъсква с непосилна задача, тъй като от планината от документи пресява огромен брой възможни заподозрени.

По онова време полицаите смятали, че едно и също лице е убило и трите момичета - но някой вече бил вкаран в рамката за убийството на Сандра.

Основният заподозрян за смъртта на Сандра е последният човек, който я е видял. Това е приятелят ѝ, но той твърди, че е невинен и никога не му е повдигнато обвинение.

Въпреки бруталната прилика детективите продължават да водят отделни разследвания за смъртта на Сандра и убийствата на Джералдин и Полин почти 30 години по-късно.

Двете разследвания са свързани в началото на 2000 г. с нов инструмент за разкриване на престъпления, когато полицията на Южен Уелс започва да възобновява студени случаи с надеждата, че ДНК най-накрая може да изправи убийците пред правосъдието.

Първо, петната от сперма върху дрехите на Джералдин и Полин са изолирани, за да се покаже, че съвпадат с тези на един и същ мъж - но лицето не е било в наскоро откритата ДНК база данни.

Но една година след началото на новото разследване по операция "Магнум" тестовете на бельото на Сандра дават на детективите първия голям пробив.

Three murders went unsolved but were never forgotten.



Steeltown Murders

📺 Monday, 9pm on @BBCOne Wales and @BBCiPlayer pic.twitter.com/prVlwuq3HY — BBC Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@BBCWales) May 12, 2023

Налице е ДНК от неизвестен мъж.

"По една особеност на ДНК веднага разпознах, че това е убиецът от Лландарси", казва съдебният лекар д-р Колин Дарк.

"Това беше абсолютна бомба, защото означаваше, че през 1973 г. в Южен Уелс е действал сериен убиец, който е убивал млади момичета."

Пробивът също така категорично доказва, че старият приятел на Сандра по време на смъртта ѝ е напълно невинен.

"За пръв път от почти 30 години насам знаем, че един и същи човек е убил и трите момичета" - казва ръководителят на новото разследване, инспектор Пол Бетел.

Тъй като в националната база данни няма съвпадаща проба, самоличността на убиеца все още остава загадка и детективите се обръщат за помощ към BBC Crimewatch.

Но учените са измислили друг новаторски начин за използване на ДНК за залавяне на убиеца.

"Започнахме да мислим дали е възможно да използваме идеята, че престъпленията могат да се срещат в семействата", казва д-р Дарк, чийто екип непрекъснато проверява пробата с нови профили в постоянно нарастващата ДНК база данни.

"Вие наследявате ДНК от родителите си и предавате своята ДНК на детето. Така че можем ли да потърсим в ДНК базата данни дете на извършителя на престъплението? Това беше категорична възможност."

Д-р Дарк казва, че това означавало "да се получи разпечатка на няколко хиляди ДНК профила на мъже от района на Южен Уелс, да се седне с молив и линийка и да се зачеркнат всички, които не съвпадат".

"След няколко часа, прекарани в този процес, останахме с около 100 имена. Всички те бяха точни половинчати съвпадения с профила на извършителя на престъплението. Така че те потенциално бяха деца на извършителя", казва той.

"Това беше новаторска техника, която за първи път се прави в Обединеното кралство и вероятно в света - и оттам беше разработен новият инструмент за разследване, известен сега като фамилна ДНК."

Междувременно детективите старателно са съкратили списъка от 35 000 възможни убийци до само 500 основни заподозрени.

"Краткият ни списък се основаваше на описанието на лицето, дали собственикът има 1100 автомобила и дали има предишни присъди за насилие или сексуални престъпления", припомня инспектор Бетел.

Възможно ли е Джо Капен да е убиецът?

След кръстосано сравняване на двата списъка се откроява една фамилия - Капен.

ДНК-то на местния крадец на коли Пол Капен фигурира в базата данни, след като е извършил престъпления в района на Порт Талбот и околностите му, но по време на убийствата той е бил само на седем години.

Баща му обаче е бил разпитан още през 1973 г., тъй като е отговарял на описанието на издирвания мъж - и е карал светъл Morris 1100.

Същата година полицията посещава къщата на Джоузеф (Джо) Капен в общинския квартал Сандфийлдс в Порт Талбот.

Но той имал алиби от съпругата си и твърдял, че колата му е била повредена в нощта на убийствата.

"В обществото беше известен като побойник", спомня си главен инспектор Бетел.

"В миналото е бил жертва на домашно насилие и неколкократно е лежал в затвора."

Сега, след като ДНК на сина му доказва, че той съвпада на 50% с ДНК на убиеца, Джоузеф Капен се превръща в главния заподозрян - десетилетия след убийствата.

Но когато почукали на вратата му, имало проблем с вземането на ДНК проба от него.

Капeн умира от рак на белия дроб 11 години по-рано, през 1990 г., на 48-годишна възраст.

За да потвърдят подозренията на полицията, учените поискали ДНК-проби от бившата съпруга и дъщерята на Капен, за да ги сравнят с тази на убиеца.

"Това ни даде две трети от пълния профил на Джо Капен", казва д-р Дарк, чийто екип е базиран в старата съдебномедицинска лаборатория в Чепстоу, Монмутшър.

"Когато го сравнихме с профила на петното от престъплението, видяхме, че съвпада - но ни трябваше пълният профил, за да сме абсолютно сигурни, че сме идентифицирали убиеца."

Детективите са твърдо решени да бъдат абсолютно сигурни, че Капен е убиецът, за да могат семействата на трите момичета да получат някакво успокоение.

Това означавало да ексхумират тялото на Капен, което се превръща в първия случай на ексхумация на заподозрян в Обединеното кралство, за да се докаже вината му.

Детективите трябвало да се обърнат към най-високо ниво за разрешение и да поискат одобрението на министъра на вътрешните работи.

Тогавашният министър на вътрешните работи лорд Блънкет заявява, че е дал съгласие тялото на Капен да бъде ексхумирано, за да се открие истината. "Основното ми притеснение беше дали има достатъчно доказателства, защото това е голяма стъпка, тъй като ако сбъркаш, засегнатите семейства с право ще бъдат засегнати", каза лорд Блънкет, министър на вътрешните работи между 2001 и 2004 г.

"Моето решение беше много ясно, че тялото на Джоузеф Капен трябва да бъде ексхумирано, за да се провери веднъж завинаги дали това е човекът, извършил убийствата, и да се внесе каквото може успокоение за семействата. За доброто на всички откриването на истината беше наистина важно."

Така през май 2002 г., когато в полунощ започва ексхумацията на тричленния гроб, се създава история.

"Беше ужасна нощ и точно когато стигнахме до ковчега на Капен, се чу гръмотевица", спомня си д-р Дарк.

"Това беше усещането, че злото е било разпознато, от него ме побиха тръпки по гърба".

След почти три десетилетия съдебномедицинската ДНК експертиза в близката болница "Морисън" в Суонзи доказва, че Капен е убиецът и на трите момичета.

"Никакви думи не могат да опишат начина, по който всички се чувствахме, това беше огромно облекчение", каза братовчедката на Джералдин, Джули Бегли.

"Никой от нас не спря да се надява, че един ден ще разберем кой е той. Въпреки че продължаваш да живееш живота си, това никога не изчезва.

"Джералдин беше фантастично момиче. Винаги беше пълна с енергия."

Приятелката на Сандра Нютън Тереза Мей каза: "За съжаление, тя не е в състояние: "Вярвам, че ще я видя отново - и имаме много да наваксваме!" Това не беше само закриване на близките на Джералдин и Полин, но и на семейството и близките приятели на Сандра.

"Слизам на гроба ѝ от 49 години и ми е трудно да повярвам, че тя е там", каза приятелката на Сандра Тереза Мей.

"Моята прекрасна приятелка. Животът ѝ беше отнет, бъдещето ѝ беше отнето. Все още мисля за нея. За всички тези неща, които можехме и трябваше да направим заедно. Но след всички тези години тя най-накрая може да почива в мир", коментира още тя.

Така се разплита един от най-мистериозните случаи на серийни убийства.