Изгори, Бънди, изгори: Екзекуцията, която се превръща в празник

„Изгори, Бънди, изгори!“. Това е екзекуцията на един от най-свирепите серийни убийци в историята, която се превръща в празник в САЩ.

Повече от десетилетие, след като убива над 30 жени, бруталният сериен убиец Тед Бънди е екзекутиран на електрическия стол. Смъртта му е потвърдена на 24 януари 1989 година.

Тълпа от близо 500 души се събира пред щатския затвор във Флорида. Хората скандират „Умри, Бънди!“, „Изгори, Бънди, изгори!“, пият бира и споделят истории за кръвожадния сериен убиец. Хора от тълпата държат плакати в ръце с надписи „Вижте Пържения Тед, вижте как Тед умира!“, други носят тематични тениски. Всички те са се събрали, за да празнуват.

A group of people rejoicing shortly after the execution of serial killer Ted Bundy, who had raped & murdered at least 20 young women from 1974 to 1978. Hundreds of people gathered outside of the Florida State Prison that day, singing,... From https://t.co/vaDmDGFiZZ pic.twitter.com/vhPsXInSoS — HistoryPorn (@EarthHistoryPix) August 23, 2022

Краят на живота на най-известния сериен убиец в Америка се превръща в национално събитие, освен зяпачите пред затвора, милиони зрители застават пред малките екрани у дома в очакване на "щастливата" новина.

Екзекуцията на Тед Бънди се превръща в празник за жителите на Флорида, които посрещат с възторг и аплодисменти новината за последния удар на сърцето на чудовището. Местната радиостанция дори му посвещава песента „Electric Avenue“.

Местно заведение пък кръщава своето меню на най-бруталния килър. Вечерта след екзекуцията му ресторантът предлага „бургери от Бънди“ и „електрифициран хот-дог“.

Тед Бънди остава в историята като един от най-бруталните серийни убийци. В своята престъпна „кариера“ той е ликвидирал най-малко 30 жени през 70-те години, включително 12-годишната Кимбърли Лийч. Осъден е на смърт за три убийства - включително това на Лийч.

Последната вечер на Тед Бънди

Бънди почти не спи през последната си вечер. В крайна сметка мисълта, че ще умре след няколко часа, е достатъчна, за да държи човек буден.

Почти цяла нощ пред килията на Бънди прекарва Фред Лорънс, методистки свещеник от Гейнсвил.

„Част от времето те прекараха в молитва“, казва Боб Макмастър, говорител на затвора.

Mormons and BYU fans fought for Ted Bundy's release.



You can't write this crap.https://t.co/ZibmPvVqbr — Cheese Fries (@cheesefries73) March 15, 2023

Бънди отказва да си поръча от специалното меню за осъдени на смърт, така че вместо това получава традиционен поднос с храна.

Сервирана му е пържола, яйца и препечен хляб, но Бънди така й не докосва храната, пише Еsquire.

Той два пъти разговаря с майка си по телефона. Тогава Бънди най-накрая признава, че всъщност наистина е убил всички тези невинни жени. Сълзи се стичат по лицето на Луиз Бънди, докато синът й се изповядва за жестоките престъпления, разкриват свидетели на случката, пише Мedium.

Майката защитава сина си по време на целия процес, през всичките тези години и никога не си е представяла, че той е чудовището, за каквото медиите го представят.

Денят на екзекуцията

Бънди е с обръсната глава. Носи светлосиня риза и тъмносини панталони.

Влиза в стаята за екзекуции точно след Том Бартън, началник на щатския затвор във Флорида. Той отива до големия дъбов електрически стол, построен от затворници през 1923 г.

Infamous serial killer Ted Bundy was born November 24, 1946 in Burlington, Vermont. Before his execution in 1989 he confessed to 30 homicides that he committed in seven states between 1974 and 1978. The true number of victims is believed to be higher. pic.twitter.com/TeAldmrrGv — New England Edition (@newenglandedt) November 24, 2020

Том Бартън задава традиционния въпрос на Бънди дали има последни думи. Гласът му трепери от страх, лицето му е бяло като призрак, осъденият на смърт казва:

„Бих искал да дам любовта си на моето семейство и приятели.“

Четиридесет и двама души са свидетели на екзекуцията. Те включват 12 официални свидетели, сред които държавен представител и трима държавни адвокати; 12 репортери; и още 18 души, предимно служители на затворите, пише АР.

Когато лентата за брадичката е затегната, очите на Бънди се разширяват от страх. Той затваряи силно очи за няколко секунди, след което ги отваря ококорено, гледайки право напред.

Черна кожена качулка е спусната пред лицето му, докато служителите на затвора прикрепват метален електрод към върха на бръснатата му глава.

Бартън дава зелена светлина на палача.

"Old Smokey" - the electric chair on which more than 125 people were executed on death row.



This included Ted Bundy. pic.twitter.com/NwnxGEBRfm — Captain Mainwaring (@AlleyMan4) January 22, 2022

Екзекуторът е анонимен човек, платил 150 долара в брой, натиска бутона в 7:06 сутринта, изпращайки 2000 волта при 14 ампера през тялото на Бънди.

Тялото му се напряга, ръцете му се свиват и от десния му крак се издигна мъничко облаче дим. Минута по-късно палачът изключва машината. Тялото на Бънди се отпуска на електрическия стол, пише womenshealthmag.com.

Парамедикът се втурва към електрическия стол, поставяйки стетоскопа си върху гърдите на Бънди. След като не чува удар на сърцето, втори лекар насочва фенерче в очите му, търсейки доказателства за живот.

Тед Бънди е обявен за мъртъв в 7:16 сутринта.

Тълпите отвън избухват в радост. След веселбата те бавно се разотиват. Всички прибират вещите си, новинарските станции и списанията подготвят историята си и животът продължава с малко по-приятната мисъл, че Тед Бънди вече не съществува.

Мозъкът на Тед Бънди

След екзекуцията на Тед Бънди мозъкът му е отстранен в името на науката.

След смъртта му мозъкът на Бънди е отстранен и изследван от учени за всякакви аномалии, които може да са били причината за неговите брутални убийства. Мозъкът на Бънди не показва никакви признаци на травма и отклонения.

Тялото на Бънди е кремирано и по негова молба прахът му е разпръснат в Каскадните планини на Вашингтон, там където е заровил телата на поне четири от жертвите си.