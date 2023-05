Зодия "сериен убиец": Астралните знаци на най-кръвожадните килъри

Р ибите са спокойни и състрадателни. Близнаците са внимателни и очарователни. Водолеите са лоялни и обичат да подкрепят приятели. Можете ли да си представите някой от тях като убийци? Изненадващо, това са сред най-често срещаните зодии на серийните убийци!

Гари Риджуей: Водолей

Роден е на 18 февруари 1949 г. Известен като „убиецът от Зелената река“, Риджуей е осъден за 49 убийства, което го прави сред серийните убийци с най-много жертви в историята на САЩ според потвърдени убийства. Осъден е на доживотен затвор без право на замяна.

Питър Сътклиф: Близнаци

Роден на 2 юни 1946 г. Сътклиф е известният "Йоркширски изкормвач", убил 13 жени и опитал да убие още седем в един от най-скандалните случаи в Обединеното кралство. Осъден е на доживотен затвор и умира в затвора през 2020 г.

Леви Белфийлд: Телец

Роден на 17 май 1968 г. Осъден за убийството на три млади жени и опит за убийство на друга, англичанинът Белфийлд получи три доживотни присъди, като съдията препоръча никога да не бъде освобождаван.

Айлийн Уорнос: Риби

Родена на 29 февруари 1956 г. Уорнос е убила седем мъже между 1989 и 1990 г. Тя е осъдена на смърт и е екзекутирана чрез смъртоносна инжекция през 2002 г. Историята на живота й е описана във филма „Чудовище“ (2003 г.), в който участва Чарлийз Терон.

Александър Пичушкин: Овен

Роден на 9 април 1974 г. Първоначално насочен към възрастни хора или бездомни, за руския сериен убиец Пичушкин се смята, че е убил най-малко 48 души, а вероятно броят може да достигне 60. Той е осъден на доживотен затвор, като първите 15 години прекарва в изолация.

Дейвид Берковиц: Близнаци

Роден е на 1 юни 1953 г. Известен като „Синът на Сам“, терорът, който Берковиц предизвиква в Ню Йорк през лятото на 1976 г. обикаля целия свят. Той се признава за виновен за шест убийства и получава шест доживотни присъди, които трябва да излежава последователно.

Анатолий Оноприенко: Лъв

Роден на 25 юли 1959 г. Украинският масов убиец, Оноприенко признава, че е убил 52 души, включително десетчленно семейство през 1989 г. Осъден е на доживотен затвор през 1996 г., умира в затвора от сърдечна недостатъчност през 2013 г.

Луис Алфредо Гаравито: Водолей

Роден на 25 януари 1957 г. По отношение на броя на потвърдените убийства колумбиецът Гаравито е най-големият сериен убиец в света със 138 убити. Всичките му жертви са или деца, или тийнейджъри. Първоначалната му присъда е 1853 години затвор. По-късно е намалена на едва 22 години. Като детеубиец обаче мъжът, наречен още "Звярът", може да остане в затвора до 80 години.

Робърт Напър: Риби

Роден на 25 февруари 1966 г. Осъден за убийството на млада майка пред очите на нейния двегодишен син и по-късно на друга млада майка и нейната четиригодишна дъщеря, Напър е затворен за неопределено време в психиатричната болница Broadmore с висока степен на сигурност в Бъркшир, Англия.

Джефри Дамер: Близнаци

Роден на 21 май 1960 г. В случай, който ужаси Америка, Дамър признва за убийството и разчленяването на 17 млади мъже и момчета между 1978 и 1991 г. Осъден е на 16 доживотни присъди. В затвора, Дамър е пребит до смърт от свой съзатворник в Колумбийския изправителен институт в Милуоки през 1994 г.

Питър Мануел: Риби

Роден на 13 март 1927 г. Активен в Шотландия между 1956 г. и 1958г., когато арестуван. Роденият в Ню Йорк Мануел е осъден за убийството на общо седем души, като се смята, че е замесен в смъртта на още двама. Той е обесен в затвора Barlinnie в Глазгоу през 1958 г.

Джон Реджиналд Кристи: Овен

Роден на 8 април 1899 г. Случаят около него е една от най-известните съдебни грешки в Обединеното кралство, защото друг човек, Тимъти Еванс, е признат за виновен и обесен за убийствата, за които Джон Кристи по-късно призна. Кристи убива общо най-малко осем души и е екзекутиран през 1953 г.

Тед Качински: Близнаци

Роден на 22 май 1942 г. Заради него се провежда най-дългото и най-скъпо разследване в историята на Федералното бюро за разследване. Така нареченият "Unabomber" убваи трима души и ранява други 23 в бомбена кампания, продължила от 1978 до 1995 г. Той е осъден на доживотен затвор без възможност за условно освобождаване.

Майра Хиндли: Лъв

Родена е на 23 юли 1942 г. Заедно с Иън Брейди Хиндли извършват това, което става известно като убийствата на маврите. Убиват пет деца в и около Манчестър, Англия, през 60-те години на миналия век. Осъдена е на доживотна присъда и умира в затвора през 2002 г.