Как пясъкът може да пропътува 8 000 километра

В България все по-често ставаме свидетели на пустинния прах, идващ от Сахара.

Но какво ще кажете за сахарски прах, който прекосява Атлантическия океан, за да се озове в САЩ?

Как е възможно да измине това над 8000-километрово пътуване?

(Във видеото може да научите повече за: Огромен облак с пясък от Сахара покри Мексико)

Всичко това се дължи на сезонните промени във вятъра, поради което пристигането на прах от далечни разстояния в САЩ всъщност не е необичайно събитие - прахът от Сахара предприема това пътуване всяко лято.

Повишаването на ветровете в Сахара, което достига своя връх в края на юни до средата на август, вдига прах и го вкарва в тропосферата, най-ниския слой на земната атмосфера. Там той се формира в сахарския въздушен слой, дебел от 3 до 4 километра шлейф от изключително сух и прашен въздух, започващ на около 1,6 километра над повърхността.

How Can Dust And Sand Travel 5,000 Miles?https://t.co/BPvdawDKmh