Изненадващо интересната история на "Спам"-а

Е два ли бихте си помислили, че има какво толкова да се каже за консерва смляно свинско месо, но спамът има забележително пътешествие, откакто е въведен през 30-те години на миналия век досега. От непопулярната основна храна на съюзническите войници по време на Втората световна война до неволното вдъхновяване на името на лавините нежелана електронна поща през 90-те години, ние поглеждаме към изненадващо наситената история на тази основна храна.

Началото

Историята на „Спам“-а, започнала през 1936 г., когато месопреработвателят Джордж А. Хормел от Остин, Минесота се опитал да повиши продажбите на свинска плешка, която по онова време се смятала за остатъчен продукт. Нещо го накарало да я комбинира с вода, захар, натриев нитрат (за цвят) и спиращо сърцето количество сол. Така се родил „Hormel Spiced Ham“. Година по-късно името било съкратено до „Спам“, след като думата била резултат от брейнсторминг по време на работна среща.

Продажбите на новия продукт били бавни, но стабилни през първите няколко години, но проблем, назряващ в чужбина, ги изстрелял в стратосферата. На 7 декември 1941 г. японците предприели изненадваща атака срещу Пърл Харбър. На следващия ден Америка обявила война на Япония и нейните съюзници Германия и Италия. Америка влязла във Втората световна война, а с нея и „Спамът“.

„Спам“ отива на война

Изхранването на милиони войници не е лека задача. Доставянето на прясно месо на военнослужещи, разпръснати из толкова много райони, било логистично невъзможно. Консервираното месо, от друга страна, можело да бъде опаковано и изпращано с лекота и в големи количества. Тъй като било съхраняван в тенекиени кутии, то имало и допълнителното предимство да не се разваля, независимо дали било дадено на войските в задушната тропическа джунгла или на войниците в замръзналата Северна Европа. Така където и да отивали американски военнослужещи, „Спам“-ът ги следвал неотлъчно. Той обаче не бил особено популярен.

"Спам"-ът си спечелил няколко унизителни прякора по време на войната, включително „кюфте без основно обучение“, „шунка, която не е издържала физическото“ и играта на думи „Special Army Meat “.

Джей Хормел, ръководителят на Хормел и син на основателя на компанията, в крайна сметка запазил папка, която нарекъл своя „Неприятен файл“. В него той съхранявал най-ужасните писма, писани с откровена омраза, изпращани му от военнослужещи, които били отвратени от това, че трябвало да ядат „Спам“ три пъти на ден. „Ако смятат, че спамът е ужасен“, отбелязал Хормел, ветеран от Първата световна война, „трябваше да изядат говеждото, което ни даваха в последната война“.

Изхранване на съюзниците

Не само американските войски разчитали на „Спам“. В книгата, в която описвали дажбите за Великобритания се споменава, че консервираното месо се доставяло като част от споразумението за ленд-лизинг и станало също толкова основна храна в британските домове, колкото и в американските. Министър-председателят Маргарет Тачър по-късно възхвалила „Спам“, наричайки го „военновременен деликатес“.

Междувременно друг съюзник също започнал да разчита на консервите „Спам“. САЩ изпратили милиони кутии на Съветския съюз като част от пакетите за помощ на страната. Руските войски започнали да разчитат на спама точно толкова, колкото американските военни и британските домакини. В мемоарите си Никита Хрушчов отбелязва:

„Без „Спам“ не бихме могли да нахраним армията си.“

„Спам“ завладял и Азия и Тихия океан

След войната популярността на „Спам“ намаляла в САЩ, тъй като завръщащите се войници, които не били яли почти нищо друго освен него в продължение на четири години, отказали да го ядат. В континенталната част на Азия и островите в Тихия океан обаче ставало дума за съвсем различна история.

След поражението на Оста през 1945 г. САЩ се оказали отговорни за острови и територии в Тихия океан. Те били под американска окупация и с гладно население за изхранване. Точно тогава консервите „Спам“ отново се притекли на помощ. В резултат на това месото било включено в местните кухни на хората от тези територии.

