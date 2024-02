Часове след завръщането си от Англия: Принц Хари изненадващо на наградите на НФЛ

Ч асове след завръщането си от Англия, принц Хари се появи специално на церемонията по награждаването на НФЛ в Лас Вегас, за да връчи наградата "Уолтър Пейтън" за мъж на годината в НФЛ на защитника на "Питсбърг Стийлърс" Камерън Хейуърд.

„Всичко, което правите на терена и извън него, е наистина забележително“, каза 39-годишният Хари, преди да връчи наградата.

„Вие сте модел за подражание за милиони по начина, по който се държите. Тази последна награда – най-високото отличие – е свързана изцяло с това да служите на вашата общност. И има един специален човек, на когото бихме искали да отдадем почит сега. Играч, който отива над и отвъд и чийто изключителен ангажимент да помага на другите е отражение на неговата собствена история," продължи той.

Наградата беше връчена на Хейуърд, който беше във възторг да получи наградата от принц Хари.

„Човече, в шок съм. Това е принц Хари“, каза Хейуърд, след като излезе на сцената.

Prince Harry leaving the UK after 24 hours to present at the NFL honors is the type of energy I live for pic.twitter.com/ETBDRJZHWG

Появата на херцога на Съсекс идва часове след като той се завърна в Калифорния, след като предприе кратко пътуване, за да види баща си, крал Чарлз, след диагнозата му рак.

Бъкингамският дворец разкри в понеделник, че ракът на монарха е открит след "последващи диагностични тестове" след операцията му за лечение на увеличена простата през януари.

"When I talk about my dad, he wore No. 34. He's been with me the entire time. He's been with me every step of the way. But I know there was another No. 34 who was helping me. This man Walter Payton."



An emotional #WPMOY speech from @CamHeyward (by @Nationwide) #NFLHonors pic.twitter.com/aalIEyWIOQ